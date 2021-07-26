HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı

Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı

26.07.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 4 katlı apartmanın çatısına çıkan alkollü adam intihara teşebbüs etti. Zaman zaman çatıda tehlikeli hareketlerde bulunup binaya sucu dahil kimseyi sokmayan adamı polis 7 saatlik uğraşın ardından akşam saatlerinde çatıdan indirdi.

Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı

Polisi alarma geçiren olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1380. Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden 7 ay önce boşanan bir çocuk babası Mehmet D. (39), bunalıma girerek çatıya çıktı.

ÇATIDAN AŞAĞI SARKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipleri ve çevredekileri binaya yanaştırmayan Mehmet D., çatıdan kendisini aşağıya sarkıtarak yürekleri ağza getirdi. Alkol de alan Mehmet D., zaman zaman elindeki bıçakla kendisine zarar verdi. Mehmet D.’yi polis ekipleri ve komşusu olan bir kadın uzun süre cep telefonundan görüşerek ikna etmeye çalışsa da bir türlü başarılı olamadı. Tüm bu olan bitenleri ise evlerindeki vatandaşlar pencere ve balkonlarından meraklı gözlerle izledi. Sokakta toplanan bazı vatandaşlar da cep telefonuyla kaydettikleri intihara teşebbüs olayını sosyal medya hesabından yayınladı.

ada

"ÇATIYA BOMBA KOYDUM"

Polis apartmanın etrafını güvenlik şeridiyle çevirirken, Mehmet D. binaya girmek isteyenlere tepki gösterdi. Binanın çatısına bomba koyduğunu söyleyen Mehmet D., bu sırada binaya girmeye çalışan sucuya seslenerek girmemesi konusunda uyarıda bulundu. Neye uğradığını şaşıran sucu, binadan uzaklaştı. Saatlerce polisi uğraştıran Mehmet D.’yi polis ekipleri ikna edebilmek için çatıya çıktı. Çatı katının kapısını kilitleyen Mehmet D. ile ekipler kapı ardından uzun süre konuştu. Yine ikna olmayan Mehmet D., polis ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından saat 21.00 sıralarında çatıdan indirildi. Mehmet D., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. (İHA)

ADAD

232


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar ettiKahreden olay! Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar etti
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Hırsızlık şüphelisi, gazetecilere terlik fırlattıHırsızlık şüphelisi, gazetecilere terlik fırlattı
Anahtar Kelimeler:
İntihar antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs pandemisinde toz aşı ve hap umudu

Koronavirüs pandemisinde toz aşı ve hap umudu

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

Emine Ün'ün kız kardeşi hayran bıraktı! "Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel"

Emine Ün'ün kız kardeşi hayran bıraktı! "Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel"

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Bolu'da yabancı uyruklularla ilgili tartışma yaratacak karar

Bolu'da yabancı uyruklularla ilgili tartışma yaratacak karar

Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar etti

Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.