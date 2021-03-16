Eline geçen her şeyi yiyor! Annesi artık kontrol edemiyor

İngiltere'de yaşayan 10 yaşındaki Jai Butler, insanların yiyecek olmayan ve besleyici olmayan öğeleri yediği, kompulsif bir yeme bozukluğu olan nadir bir bozukluk olan Pika'dan muzdarip.

2-3 yaşlarında kağıt mendil yiyen Jai'nin bu durumu önceleri annesini pek endişelendirmemiş ancak yedi yaşına geldiğinde kendi giysilerini, yapay bitkileri, elastik bantları yemeye devam etmesi durumun düşündüğünden daha ciddi olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.

''ELİNE NE GEÇERSE YEMEK İSTİYOR''

Anne Naomi kızının durumu hakkında şöyle konuşuyor: ''Kendini zehirlediği için bir gün mide ağrısıyla hastaneye kaldırdık. Tüm süveterlerini yüzde 100 pamukla değiştirdim en azından altı ay içinde biyolojik olarak parçalanacaklarını biliyorum. İçinde kimyasal olmasını istemiyorum, bu gerçekten korkutucu. Artık eline ne geçerse yemek istiyor, onu durduramıyorum. Sürekli kıyafetleri kontrol ediyorum, içinde ısırık izleri olan tuvalet kağıdı tüpleri buluyorum ve yatak odalarını değiştirdiğimizde, yatağın yan tarafına itilmiş yaklaşık 40 tane çiğnenmiş tuvalet kağıdı buldum. Ona tuvalet kağıdının hijyenik olmadığını söylüyorum ve kağıdın bu kadar hijyenik olmadığı gerçeği hakkında ne hissettiğini soruyorum. Kendini berbat hissettirdiğini ama bir şey yapamayacağını söylüyor. Kızımı artık kontrol edemiyorum.''