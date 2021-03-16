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  4. Eline geçen her şeyi yiyor! Annesi artık kontrol edemiyor

Eline geçen her şeyi yiyor! Annesi artık kontrol edemiyor

16.03.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Eline geçen her şeyi yiyor! Annesi artık kontrol edemiyor

10 yaşındaki Jai Butler adındaki çocuk, yaşamını oldukça kötü etkileyen bir durumla mücadele ediyor. Öte yandan kendi kıyafetlerini, evde bulunan kağıtları yiyen kız için anne Naomi oldukça endişeli. Farkındalık oluşturmak istiyor çünkü bu durumun kendisini zehirleyebileceğinden korkuyor.

İngiltere'de yaşayan 10 yaşındaki Jai Butler, insanların yiyecek olmayan ve besleyici olmayan öğeleri yediği, kompulsif bir yeme bozukluğu olan nadir bir bozukluk olan Pika'dan muzdarip.

2-3 yaşlarında kağıt mendil yiyen Jai'nin bu durumu önceleri annesini pek endişelendirmemiş ancak yedi yaşına geldiğinde kendi giysilerini, yapay bitkileri, elastik bantları yemeye devam etmesi durumun düşündüğünden daha ciddi olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.

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''ELİNE NE GEÇERSE YEMEK İSTİYOR''

Anne Naomi kızının durumu hakkında şöyle konuşuyor: ''Kendini zehirlediği için bir gün mide ağrısıyla hastaneye kaldırdık. Tüm süveterlerini yüzde 100 pamukla değiştirdim en azından altı ay içinde biyolojik olarak parçalanacaklarını biliyorum. İçinde kimyasal olmasını istemiyorum, bu gerçekten korkutucu. Artık eline ne geçerse yemek istiyor, onu durduramıyorum. Sürekli kıyafetleri kontrol ediyorum, içinde ısırık izleri olan tuvalet kağıdı tüpleri buluyorum ve yatak odalarını değiştirdiğimizde, yatağın yan tarafına itilmiş yaklaşık 40 tane çiğnenmiş tuvalet kağıdı buldum. Ona tuvalet kağıdının hijyenik olmadığını söylüyorum ve kağıdın bu kadar hijyenik olmadığı gerçeği hakkında ne hissettiğini soruyorum. Kendini berbat hissettirdiğini ama bir şey yapamayacağını söylüyor. Kızımı artık kontrol edemiyorum.''

Naomi, kızına nasıl yardım edebileceği konusunda yardım istiyor.

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PİKA SENDROMU NEDİR?

Bir aydan uzun süren, besin olarak kabul edilmeyen maddelerin ( toprak, kağıt, saç, boya, kül, kil vb.) devamlı ve ısrarlı bir şekilde yenilmesi alışkanlığıdır. Halk arasında daha çok toprak yeme alışkanlığı olarak bilinen ve en sık çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Pika sendromu çocukların hareketlerinden kolayca tespit edilebilecek bir tablodur. Ancak tanı konulabilmesi için çocuğun en az 2 yaşında olması gerekmektedir.

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