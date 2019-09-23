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Elini 1 tonluk basınçla çalışan silindirler arasına sıkıştırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 19:36 | Son Güncelleme

Denizli’de bir işçi, çalıştığı makinenin yaklaşık 1 ton ağırlığında basınçla çalışan silindirleri arasına elini kaptırdı.

Denizli’de bir işçi, çalıştığı makinenin yaklaşık 1 ton ağırlığında basınçla çalışan silindirleri arasına elini kaptırdı. Acı içerisinde kurtarılmayı bekleyen adamın kolu itfaiye ekiplerinin silindirleri oksijenle kesmesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi’ndeki kağıt ve karton üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikadaki kutu kesme makinesinde çalışan Salih Yavuz, yaklaşık 1 ton ağırlığında basınçla çalışan makinenin silindirleri arasına elini kaptırdı. Durumu gören diğer çalışanlar makineyi durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri, oksijen makinesi ile silindirleri kesip yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu Yavuz’un sıkışan elini kurtarmayı başardı. Kurtarma çalışmaları esnasında ise Yavuz yaşadığı acıyla bağırdı. Kolu makineden çıkarılan işçi, olay yerinde hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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