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  4. Elini kolunu sallayarak geldi, telefonu çalıp “mutlu” bir şekilde kaçtı

Elini kolunu sallayarak geldi, telefonu çalıp “mutlu” bir şekilde kaçtı

11.07.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir akaryakıt istasyonunda şüpheli elini kolunu sallayarak şarjdaki telefonu çaldı, sonra mutlu bir şekilde oradan ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yasin Ardıç (37) aracına yakıt almak için petrol istasyonuna geldi. Yakıtı alan Ardıç, daha sonra aracını kenara çekip telefonu petrol istasyonunda şarja taktı. Ardından Ardıç bilgisayarında işini yapmak için aracının içerisine bindi.

Bir süre geçtikten sonra kimliği belirlenemeyen bir kişi, elini kolunu sallayarak istasyona girdi. Şüpheli pencerenin önünde şarjdaki telefonu görmesiyle, rahat bir şekilde şarjdan söktü. Şüpheli daha sonra telefonu inceleyip cebine koyarak hiçbir şey olmamış gibi istasyondan ayrıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın mağduru Yasin Ardıç,” Akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra yan tarafa doğru yanaştım. Bilgisayarımdan bir mail gönderme işim vardı. Bu sırada telefonumu şarja takmıştım. Yanımdan bir kişinin geçtiğini gördüm fakat bu durumu anlayamadım. Gayet rahat bir şekilde, telefonu aldı götürdü. Giderken de gayet mutluydu” dedi.

(İHA)

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Hırsız Adana

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