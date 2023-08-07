Elinin üzerine dövme yaptırdı hastanelik oldu! “Elimi hareket dahi ettiremedim”

Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan Erin Porter son mürekkep macerasının kabusa dönmesinden söz etti. Porter dövmesini yaptırdıktan sonraki birkaç saat içinde her şeyin yolunda gittiğini söyleyerek, “Yaptırdığım ilk gün aslında o kadar da kötü görünmüyordu. Ancak sonrasında işler kontrolden çıktı. Şimdi tamamen iyileştiği için size bu hikayeyi anlatabiliyorum” dedi.

ELİNİ BİLE KALDIRAMADI

Vücudunda pek çok dövme olduğu için iyileşme süreçlerini bildiğini söyleyen Porter, “Hayatımda birçok dövmeyi iyileştirdim. Enfeksiyonlar herkesin başına gelebilir ve bu ya sanatçının ya da müşterinin hatası olabilir. Ertesi gün yapılan dövmeler biraz ağrılı oluyor, bu normal. Ancak, benim için çok dayanılmazdı. Elimi dahi kaldıramadım. İlk geceden sonra dövmenin bulunduğu bölgeden sıvı gelmeye başladı” dedi.

HASTANEYE GİTMEK ZORUNDA KALDI

Dövmesinin herhangi bir iyileşme belirtisi göstermemesi üzerine Porter, “Yaklaşık dört veya beş gün sonra hiç iyileşmediği için hastaneye gittim. Antibiyotik tedavisine başladılar. Enfeksiyon derinin altındaydı. Vücudumda dayanılmaz ağrılar hissettim ve saçlarım dökülmeye başladı” diye konuştu.

Porter enfeksiyonun nedeninin kirli mürekkep ya da kirli yıkama suyu kullanımından kaynakladığını söyleyerek, “Temel olarak birçok sanatçı damıtılmış su kullanır. Damıtılmış su rafta uzun süre durabilir. Bir şekilde şişedeki bakterileri cildime transfer oldu. Enfeksiyon kapmama neden oldu ve sonunda hastaneye kaldırıldım” ifadelerini kullandı.