Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Elinin üzerine dövme yaptırdı hastanelik oldu! “Elimi hareket dahi ettiremedim”

    Elinin üzerine dövme yaptırdı hastanelik oldu! “Elimi hareket dahi ettiremedim”

    07.08.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok’tan paylaşım yapan Erin Porter isimli bir dövme hayranı elinin üzerine yaptığı istiridye dövmesinden sonra hastanelik olduğunu anlattı. Elini enfeksiyon nedeniyle oynatamadığını dile getiren Porter tedavi için günlerce hastanede kaldı. Dövmenin tamamen iyileştiğinden söz eden Porter kendisinin yaşadığı zorlu süreci anlatınca viral olmayı başardı.

    Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan Erin Porter son mürekkep macerasının kabusa dönmesinden söz etti. Porter dövmesini yaptırdıktan sonraki birkaç saat içinde her şeyin yolunda gittiğini söyleyerek, “Yaptırdığım ilk gün aslında o kadar da kötü görünmüyordu. Ancak sonrasında işler kontrolden çıktı. Şimdi tamamen iyileştiği için size bu hikayeyi anlatabiliyorum” dedi.

    ELİNİ BİLE KALDIRAMADI

    5

    Vücudunda pek çok dövme olduğu için iyileşme süreçlerini bildiğini söyleyen Porter, “Hayatımda birçok dövmeyi iyileştirdim. Enfeksiyonlar herkesin başına gelebilir ve bu ya sanatçının ya da müşterinin hatası olabilir. Ertesi gün yapılan dövmeler biraz ağrılı oluyor, bu normal. Ancak, benim için çok dayanılmazdı. Elimi dahi kaldıramadım. İlk geceden sonra dövmenin bulunduğu bölgeden sıvı gelmeye başladı” dedi.

    HASTANEYE GİTMEK ZORUNDA KALDI

    kapak2

    Dövmesinin herhangi bir iyileşme belirtisi göstermemesi üzerine Porter, “Yaklaşık dört veya beş gün sonra hiç iyileşmediği için hastaneye gittim. Antibiyotik tedavisine başladılar. Enfeksiyon derinin altındaydı. Vücudumda dayanılmaz ağrılar hissettim ve saçlarım dökülmeye başladı” diye konuştu.

    kapak1

    Porter enfeksiyonun nedeninin kirli mürekkep ya da kirli yıkama suyu kullanımından kaynakladığını söyleyerek, “Temel olarak birçok sanatçı damıtılmış su kullanır. Damıtılmış su rafta uzun süre durabilir. Bir şekilde şişedeki bakterileri cildime transfer oldu. Enfeksiyon kapmama neden oldu ve sonunda hastaneye kaldırıldım” ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

    Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

     Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

    Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

     Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi

    Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi

    Olay market tarzı! Yarı çıplak ama sandığınız gibi değil...

    Olay market tarzı! Yarı çıplak ama sandığınız gibi değil...

     Yatağından paylaşarak seslendi! “Çok meşgulüm”

    Yatağından paylaşarak seslendi! “Çok meşgulüm”

     Geleneğini bozmadı! Olay yaratan mayosuyla soluğu plajda aldı

    Geleneğini bozmadı! Olay yaratan mayosuyla soluğu plajda aldı

     Kasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden oldu

    Kasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden oldu

     Olay garson itirafı! “O kadar güzelim ki erkekler eşlerinin yanında...”

    Olay garson itirafı! “O kadar güzelim ki erkekler eşlerinin yanında...”

     Site havuzundaki pozlarını komşuları şikayet etti! “Kocaları bakıyor...”

    Site havuzundaki pozlarını komşuları şikayet etti! “Kocaları bakıyor...”

     Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

    Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

     Cimri bikinisiyle sauna keyfi yaptı! Sadece göğüs uçlarını örttü

    Cimri bikinisiyle sauna keyfi yaptı! Sadece göğüs uçlarını örttü

     Bahçesinde güneşlendiği anları paylaştı! “Komşularım beni izliyor”

    Bahçesinde güneşlendiği anları paylaştı! “Komşularım beni izliyor”

     Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

    Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Soğukkanlılığın bu kadarı! Cinayeti işledi, polisleri şeker yiyerek beklediSoğukkanlılığın bu kadarı! Cinayeti işledi, polisleri şeker yiyerek bekledi
    Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izlediLondra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi
    Mayosuyla elinde topla bekledi! Eğlenceli anlar... “Kim oynamak ister?”Mayosuyla elinde topla bekledi! Eğlenceli anlar... “Kim oynamak ister?”
    Anahtar Kelimeler:
    tiktok enfeksiyon dövme

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

    Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

    Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

    Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

    20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

    20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

    Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

    Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

    Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

    Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

    Günün Videosu

    Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
    Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.