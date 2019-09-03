Eller ve dekolte bakımını ihmal etmeyin

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, sağlıklı, diri, genç ve lekesiz el ve dekolte bölgesi için birbirinden güzel tavsiyelerini bizler için paylaştı.
Medikal estetik yaklaşımlarda ihmal edilmemeli tedavi programlarına mutlaka dahil edilmeli. Unutmamalı ki, genç ve bakımlı bir yüze sahip kişinin dekolte ve elleri yaşlı görünümdeyse, etraftan gözler herzaman deforme bölgelerde olup bakımlı bölgesi yapay algılanacaktır.
DEFORME OLMAYA EN MÜSAİT BÖLGE
Eller çok kullanılıp devamlı su ve güneşe maruz kaldığı için çabuk deforme olmaya müsaittir. Öncelikle cilde uygun nemlendiriciler sabah akşam boyun, dekolte ve ellere de sürülmeli.
Kışın %15, yazın %30 koruyucu içeren nemlendiriciler kullanılmalı. İhmal edilirse güneş ışınlarının ve yaşın etkisiyle solar ve senil lentigo denilen koyulaşmalar ve kahverengi lekelenmeler ortaya çıkabilir, hatta artabilir.
KORUYUCU ALIŞKANLIĞI ÇOK ÖNEMLİ
Genç yaşlardan itibaren güneş gören tüm bölgelere güneş koruyucu uygulamasının çok önemli olduğunu artık çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hızlı cilt yaşlanması, lekelenme, cilt kanseri, kılcal damarların yüzeyelleşmesi ve cilt kurumasını önlemek için koruyucu alışkanlığı çok önemli.
25-30 yaş üzerinde dekolte, boyun ve ellere senede iki kez ihtiyaca göre cilt sağlığını ve gençliğini koruyucu tedaviler yapılmalı. Bunların başında PEN yöntemi veya mezoterapi yöntemiyle cilt altına nem veren hyalüronik asit, besleyici amino asitler, kollajen, vitaminler, DMAE, X-DNA vb. içeriklerle zenginleştirilmiş ürünlerin verilmesi çok önemli.
CİLDİNİZİ BESLEYECEK ÜRÜNLER İÇİN DOKTORUNUZA DANIŞIN
Cildinizi besleyecek ürünler yaşınız, cilt yapınıza göre doktorunuz tarafından belirlenecektir. Bu nedenle herkesin güveneceği bir doktoru olmalı ve senede iki kez kontrole gidip antiaging ve sağlıklı yaş almak için gerekli sağlıklı tedavi takip planı, uygulaması yapılmalı.
35 yaş üzeri artık koruyucu tedaviler yanısıra doku yapılanmasını yenileyen daha yoğun işlemler yapılmalı. Dekoltede kolayca oluşan ince kırışıklıkların artması, derinleşmesini önlemek, boyun esnemesini önlemek ve ellerdeki ciltaltı doku kaybını yavaşlatmak için yine daha yoğun mezoterapiler, mezobotoxlar, pb enzimatik serum uygulamaları yapılmalı.
İşlemler high teknoloji uygulamalarıyla kombine edilebilir. Bu uygulamalar belli aralıklarla uygulanır ve hastanın geldiği zamanki doku durumuna göre uygulama yoğunluğuna karar verilir.
Hasta daha ileri yaşta başvurmuşsa ve cilt altı dokusu fazla azalmış, lekeler oluşmuş ve kırışıklıklar derinse daha yoğun tedavi programı uygulanır. Farklı tedaviler birlikte uygulanarak çok daha genç el, dekolteye sahip olabilirler.
DAHA GENÇ BİR DEKOLTE-ELLERE SAHİP OLABİLİRSİNİZ
Derinleşmiş kanallar oluşmuş eller, kırışıklıklar oluşmuş dekolte varsa, önce doğal dolgularla kaybolmuş cilt altı boşlukları doldurulmalı. Daha sonra incelmiş cilt üstündeki ölü dokular peelinglerle uzaklaştırılmalı ve cilt mezoterapi ile beslenmeli.
Bu amaçla PB enzimatik serum, cildin gençleşmesi ve yaşlanmanın gerilemesi için koruyucu ve tedavi edici olarak mezoterapi tekniği ile uygulanmalı. Bu uygulamalarla daha genç, diri, sağlıklı, lekesiz ve ışıldayan bir dekolte ve ellere sahip olmamız mümkün.
Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Demet Aşkın
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