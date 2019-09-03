Eller ve dekolte bakımını ihmal etmeyin

Genç yaşlardan itibaren güneş gören tüm bölgelere güneş koruyucu uygulamasının çok önemli olduğunu artık çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hızlı cilt yaşlanması, lekelenme, cilt kanseri, kılcal damarların yüzeyelleşmesi ve cilt kurumasını önlemek için koruyucu alışkanlığı çok önemli.

Kışın %15, yazın %30 koruyucu içeren nemlendiriciler kullanılmalı. İhmal edilirse güneş ışınlarının ve yaşın etkisiyle solar ve senil lentigo denilen koyulaşmalar ve kahverengi lekelenmeler ortaya çıkabilir, hatta artabilir.

Eller çok kullanılıp devamlı su ve güneşe maruz kaldığı için çabuk deforme olmaya müsaittir. Öncelikle cilde uygun nemlendiriciler sabah akşam boyun, dekolte ve ellere de sürülmeli.

Medikal estetik yaklaşımlarda ihmal edilmemeli tedavi programlarına mutlaka dahil edilmeli. Unutmamalı ki, genç ve bakımlı bir yüze sahip kişinin dekolte ve elleri yaşlı görünümdeyse, etraftan gözler herzaman deforme bölgelerde olup bakımlı bölgesi yapay algılanacaktır.

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, sağlıklı, diri, genç ve lekesiz el ve dekolte bölgesi için birbirinden güzel tavsiyelerini bizler için paylaştı.

25-30 yaş üzerinde dekolte, boyun ve ellere senede iki kez ihtiyaca göre cilt sağlığını ve gençliğini koruyucu tedaviler yapılmalı. Bunların başında PEN yöntemi veya mezoterapi yöntemiyle cilt altına nem veren hyalüronik asit, besleyici amino asitler, kollajen, vitaminler, DMAE, X-DNA vb. içeriklerle zenginleştirilmiş ürünlerin verilmesi çok önemli.

CİLDİNİZİ BESLEYECEK ÜRÜNLER İÇİN DOKTORUNUZA DANIŞIN

Cildinizi besleyecek ürünler yaşınız, cilt yapınıza göre doktorunuz tarafından belirlenecektir. Bu nedenle herkesin güveneceği bir doktoru olmalı ve senede iki kez kontrole gidip antiaging ve sağlıklı yaş almak için gerekli sağlıklı tedavi takip planı, uygulaması yapılmalı.

35 yaş üzeri artık koruyucu tedaviler yanısıra doku yapılanmasını yenileyen daha yoğun işlemler yapılmalı. Dekoltede kolayca oluşan ince kırışıklıkların artması, derinleşmesini önlemek, boyun esnemesini önlemek ve ellerdeki ciltaltı doku kaybını yavaşlatmak için yine daha yoğun mezoterapiler, mezobotoxlar, pb enzimatik serum uygulamaları yapılmalı.