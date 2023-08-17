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Elleri kan içinde... Anne ve anneannesini parçalara ayırıp pencereden atmıştı: Vahşetin hemen sonrasına ait fotoğraf karesi ortaya çıktı

17.08.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Zonguldak'ta yaşanan vahşeti konuşmaya devam ederken; bugün paylaşılan bir fotoğraf karesi dehşete düşürdü. Anne ve anneannesini baltayla öldürüp parçalara ayıran ve sonrasından pencereden atan caninin, vahşet sonrası evin içindeki görüntüsü ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraf karesinde elinde anne ve anneannesinin kanının olduğu görülen caninin, yüzündeki sakinlik dikkat çekti.

Elleri kan içinde... Anne ve anneannesini parçalara ayırıp pencereden atmıştı: Vahşetin hemen sonrasına ait fotoğraf karesi ortaya çıktı

Zonguldak'tan gelen baltalı vahşet haberi bir anda Türkiye gündemine oturdu. Geçtiğimiz pazar günü Devrek'te yaşanan korkunç olayda Rabia Çataklı isimli genç kadın, sabaha karşı annesi Şeyda Çakırlı ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçalara ayırdı. İki kadının uzuvlarını ise pencereden dışarı attı.

Dehşete düşen komşular ise hemen telefona sarılıp polisi aradı.

KAN DONDURAN MANZARA

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri kan donduran bir manzarayla karşılaştı. Cinnet getiren Rabia Çataklı gözaltına alındı.

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PARMAĞINI KOPARIP YUTMUŞTU

Ceset parçaları toplanarak adli tıpa yollandı. Hastanede sağlık kontrolüne alınan cani ise bu sırada serçe parmağını koparıp yuttu.

5 sakinleştirici iğnenin ardından tutuklanan cani ifadesinde şunları söyledi:

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RABİA ÇATAKLI: "ONLARIN BİRER ŞEYTAN OLDUĞU VE ÖLDÜRMEM GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"

"Bunu neden yaptığımı bilmiyorum.

Ölecek gibi hissettim. Mehdi olduğumu hissettim. Onların birer şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi.

Ben de öyle yaptım. Onları öldürdüm. İkisini de çok severdim…"

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BALTALI CANİNİN FOTOĞRAFI: ELLERİ KAN İÇİNDE...

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; olay anında çekilen bir kare ise bugün ortaya çıktı. Kan donduran fotoğrafta Rabia Çataklı'nın sakinliği yüzüne böyle yansıdı.

Elleri ise kanlar içinde kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak

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