Elleri yıkamanın önemini anlatmak için karabiber ve parlak sim deneyi ilgi gördü

Uzmanlar koronavirüse yakalanmamak için günlerdir el yıkamanın önemine değiniyor, ellerin nasıl yıkanması gerektiği konusunda bilgiler veriyorlar. Peki bu süreçte çocuklara el yıkamanın önemini nasıl anlatmalıyız?

İngiltere'de yaşayan bir anne bakın çocuklara sabun kullanmanın ne kadar önemli olduğunu nasıl anlattı. Çocuklara ellerini yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deneyde virüsü temsilen suya konulmuş karabiber kullanıldı.

Sosyal medyada yayılan videoda çocuklar önce parmaklarını karabiber ve su ile dolu bir tabağa koyuyor ancak tabaktaki karabiberde herhangi bir hareketlilik olmuyor. Daha sonra parmaklarını sabunlu suya koyan çocuklar bu kez tekrar karabiber dolu suya parmaklarını koyduklarında tabaktaki tanecikler parmaktan uzaklaşıyor.

İkinci ipucu olarak ise virüsü temsilen parlak simler kullanıldı. Ellerini simle kaplayan çocuklar, mikropların kişiden kişiye ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde yayıldığını ve yüzeylerde nasıl tutunduğunu gösteriyor.



