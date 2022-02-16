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Ellerini bağlayıp cinsel saldırıda bulunan iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

16.02.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te Özlem Ş. isimli kadın, boya yapması için evine çağırdığı iş arkadaşı Recep Sazak'ı kendisini taciz ettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü. Sazak'ın iddiaya göre mutfaktan bıçak alarak Özlem Ş.’nin ellerini bağladığı ve cinsel saldırıda bulunmaya yeltendiği belirtildi. Olay anında çıkan arbede üzerine Özlem Ş.'nin kendini savunmak için Sazak'ı bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Ellerini bağlayıp cinsel saldırıda bulunan iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Pendik Kurtköy Mahallesi’nde, 13 Şubat pazar günü saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda, bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Özlem Ş., evini boyatmak için iş arkadaşı Recep Sazak’tan yardım talebinde bulundu.

ELLERİNİ BAĞLAYIP CİNSAL SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Özlem Ş.’nin evine gelen Sazak, iddiaya göre bir süre sonra mutfaktan bıçak alarak Özlem Ş.’nin ellerini bağladı. Sazak’ın, odada Özlem Ş.’ye cinsel saldırıda bulunmaya yeltenmesi üzerine çıkan arbedede Özlem Ş., Recep Sazak’ı bıçakladı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyan bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Recep Sazak, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Özlem Ş. gözaltına alınırken, Sazak hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ELİNDEN BIÇAĞI ALIP KENDİNİ SAVUNMUŞ

Kadının polise verdiği ifadesinde, bıçak tehdidiyle taciz edildiğini ve Sazak’ın elinden bıçağı alarak kendini savunmak istediğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Özlem Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"KİMSENİN HABERİ YOKTU"

Olayı anlatan Hüseyin Balık, "Biz o akşam 10-11 gibi dükkanı kapattık. Olay saat 01.00 gibi olmuş. Esnaf arkadaşlar buradaydı. Sonra polisin geldiğini gördük. Kimsenin haberi yoktu olay sessiz olmuş. Kadın adamı bıçaklamış. Kadın ve adam bizim müşterimizdi, buraya gelip çay içerlerdi. Adam eve boya için gelmiş. Sonra aralarında ne gerçekleştiyse almış bıçağı saplamış diyorlar. Kadın mutfaktan bıçağı alıp saplamış. Olay bildiğimiz kadarıyla bu" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Pendik
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