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Elleriniz sizin her şeyiniz! Çatlayan elleriniz için evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz doğal tarifler karşınızda!

08.02.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eller, zorlu hava şartlarından kullanılan sabunlara kadar birçok sebepten ötürü gün boyunca zarar görür. Bazı cilt tipleri ise dış etkenler olsun olmasın daima kurumaya ve çatlamaya meyillidir. Dış etkenler ya da hassas ciltlerin kurumaya eğilimi nedeniyle ellere nazik davranmaya ve bakımını aksatmamaya özen göstermek gerek ki gün boyu her işinizi halleden elleriniz sizi yarı yolda bırakmasın!

Elleriniz sizin her şeyiniz! Çatlayan elleriniz için evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz doğal tarifler karşınızda!

Her ihtiyacınızı eller ile giderdiğiniz düşünülürse onlara oldukça hassas yaklaşmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Çünkü çeşitli sebeplerden ötürü ellerinizde çatlaklar oluşmaya başladığında bu durum oldukça can yakıcı bir hale gelebilir. Evde doğal malzemelerle yapabileceğiniz tarifler, ellerinizin üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturacak ve artık yumuşacık ellere sahip olmanızı sağlayacak! İşte ellerinizi yumuşatıp rahatlatacak doğal nemlendirici tarifleri...

BADEM VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ GÜCÜNE İNANIN

  • Bir cam kasenin içine 120 ml tatlı badem yağı, 60 ml Hindistan cevizi yağı, 60 gram bal mumu ve 2 yemek kaşığı Shea yağı ekleyin.

  • Ardından bir tencereyi kasenin yüksekliğini aşmayacak miktarda su ile doldurun ve cam kaseyi suyun içine yerleştirin.

  • Ocağı kısık ateşe ayarlayın ve tencereyi üzerine yerleştirin.

  • Su ısınırken bir yandan da cam kasenin içindeki malzemeleri bir kaşık yardımıyla karıştırmaya başlayın.

  • Su kaynamaya başladıktan sonra cam kaseyi suyun içinden alın ve soğumaya bırakın.

  • Krem haline gelen bu karışım, eliniz kurumaya yüz tuttuğunda imdadınıza yetişecek!

ZEYTİNYAĞI VE ŞEKER İLE HIZLICA NEMLENDİRİN

  • 1 çorba kaşığı şekeri avcunuza dökün. Ardından 1 çorba kaşığı zeytinyağını da şekerin üzerine ekleyin.

  • Zeytinyağı ile birlikte ıslanan şekeri ovalayarak tüm elinize yaymaya başlayın.

  • Parmaklarınızın arası dahil ellerinizin her noktasına bu karışımın yayılmasını sağlayarak ellerinizi ovuşturmaya devam edin.

  • Ovuşturma işlemini 30 saniye boyunca sürdürün.

  • Süre tamamlandığında ellerinizi ılık suyla durulayın ve ardından yumuşak bir havlu ile kurulayın.

CİLDİ BESLEYEN LİMON KABUĞUNDAN FAYDALANIN

  • 2 adet limon kabuğu ve 6 yemek kaşığı zeytinyağını blendera koyun ve çektirin. Krem haline gelince blenderı durdurun.

  • Elde ettiğiniz karışımı küçük bir cam kavanoza aktarın.

  • Cildinizi yumuşatıp besleyecek olan bu karışımı dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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