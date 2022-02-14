Ellerinizi yumuşacık yapıp, çatlaklardan arındıracak peeling tarifi!

Elleri sürekli yıkamak, düzenli nemlendirmemek gibi birçok sebep; ellerde kuruluğa ve buna bağlı çatlaklara yol açabiliyor. Üstelik bu çatlaklar daha şiddetli bir hale gelip acı çekmenize neden olabiliyor. Cilt bakımının vazgeçilmezi peeling ise tanecikli yapısı ile cilt üzerindeki ölü derileri temizleyerek cildin yenilenmesine olanak tanıyor. Siz de pürüzsüz ve yumuşacık ellere kavuşmak için uygulayabileceğiniz etkili peeling tariflerine bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI VE ŞEKER

Zeytinyağı cilt için en faydalı bitkisel yağlardan biri. Yoğun nemlendirme özelliği sayesinde kuru ve çatlayan ellerinize bakım yapar. Şeker ise partiküllü yapısıyla cildinizi ölü deriden arındırır. Bu karışım ile yenilenmiş ve yumuşacık ellere sahip olabilirsiniz.

MALZEMELER

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı şeker

HAZIRLANIŞI

Zeytinyağı ve şekeri avucunuzun içinde iyice karıştırın.

Bu karışımı ellerinizin her bölgesine masaj yaparak 30 saniye boyunca uygulayın.

30 saniye bekledikten sonra ılık su ile ellerinizi durulayın.

Kurulama işlemi için kullandığınız havlunun yumuşak olmasına dikkat edin.

YUMURTA SARISI, BAL VE ZEYTİNYAĞI

Kurumuş ve çatlamış ellerinizi onarmak bu üçlü sayesinde çok kolay! Cildinizi yenileyip canlandıracak bu karışımı pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

Öncelikle yumurta sarısı ve zeytinyağını karıştırın.

Ardından üzerine 1 yemek kaşığı balı ilave edin.

Bu karışımı ellerinize masaj yaparak uygulayın ve 15 dakika bekletin.

Sonrasında ellerinizi ılık su ile yıkayın.

LİMON, TUZ VE SİRKE

Tuz, limon ve sirke üçlüsü asidik yapısı ile göz korkutsa da kuru eller için oldukça faydalı.

MALZEMELER

Yarım limon suyu

1 çay kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Limon suyu, sirke ve tuzu karıştırın.

Bu karışımı ellerinize iyice yedirin. Peelingi masaj yaparak uygulamaya dikkat edin.

Tuz, şeker gibi partiküllü yapıdaki gıdalar cildin çizilmesine neden olabileceği için sert uygulamalardan kaçının.

Ardından ellerinizi ılık su ile durulayarak kurulayın.



