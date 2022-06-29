Elon Musk azaltması gerektiğini söylemişti! Tesla'dan şok karar

Tesla elektrikli otomobil üretimine tam gaz devam ediyor. Şirketin Roadster ve Cybertruck adını taşıyan yeni elektrikli araç modellerinin piyasaya sürülmesi ise merakla bekleniyor. Ancak Elon Musk'un üst yöneticisi olduğu ABD merkezli elektrikli otomobil şirketinden son olarak dikkat çekici bir karar haberi gelmiş durumda.

TESLA OFİSİNİ KAPATIP İŞÇİ ÇIKARTIYOR

CNBC'nin haberine göre; Tesla , Kaliforniya’nın San Mateo şehrinde yer alan ofisini kapatıyor. Elektrikli araç şirketi bir maliyet düşürme planının bir parçası olarak, ofisteki tahmini 200 çalışanı da işten çıkarıyor.

Haberde, San Mateo tesisinde yüzlerce çalışana, Autopilot olarak pazarlanan sürücü yardım sistemlerini geliştirmek için şirketin arabalarından alınan videoları etiketleme görevinin verildiği belirtildi.

İşten çıkarmalardan etkilenen iki çalışan CNBC’ye verdiği demeçte Tesla’nın kira sözleşmesinin sona erdiğini bildiklerini söyledi. İşçiler, konuyla ilgili konuşma yetkileri olmadığı için isimlerini açıklamadı.

Henüz robotaksi teknolojisi vaadini yerine getirmeyen Tesla, daha önce bir dizi Autopilot veri çalışanını Palo Alto, California’daki yerine taşımıştı.

Bir çalışan CNBC’ye, San Mateo’daki personelin çoğunun Palo Alto’ya veya başka bir ofise taşınmayı beklediğini, ancak işlerini kaybetmeyeceklerini söyledi.

"SÜPER KÖTÜ BİR HİS" VE MİLYARLARCA DOLARLIK KAYIP

Tesla, maaşlı çalışan sayısın yaklaşık yüzde 10 oranında azaltmanın ortasında. Tesla CEO'su Elon Musk, daha önce çalışanlarına gönderdiği bir elektronik postada ise ekonomi hakkında "süper kötü bir hissi" olduğunu ve elektrikli otomobil üreticisindeki işgücünün yaklaşık %10'unu kesmesi gerektiğini kaydetmişti.

Elon Musk geçen hafta yayınlanan bir röportajda ise Tesla’nın Teksas ve Berlin’deki yeni fabrikalarının, tedarik zinciri kesintileri nedeniyle “milyarlarca dolar” kaybettiğini dile getirmişti.

