Elon Musk, bu gece X'te canlı yayın açacak! Peki ne yapacak? İşte cevabı...

Elon Musk'ın bu gece oyun oynarken X (Twitter) üzerinden canlı yayın yapması bekleniyor.

X'te bir paylaşımda bulunan Musk, "Dün gece X video oyun yayın sistemini test ettim. Çalışıyor!" dedi ve oyun oynadığı bir videoyu da paylaşarak, “Bu gece bu platformda canlı olarak bir Tier 100 Nightmare zindanını tamamlamaya çalışacağım.” ifadelerini kullandı.

Tested the ???? video game streamer system last night. It works!



Will try to complete a Tier 100 Nightmare dungeon tonight live on this platform.



