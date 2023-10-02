Elon Musk, bu gece X'te canlı yayın açacak! Peki ne yapacak? İşte cevabı...

Elon Musk'ın bu gece oyun oynarken X (Twitter) üzerinden canlı yayın yapması bekleniyor.

X'te bir paylaşımda bulunan Musk, "Dün gece X video oyun yayın sistemini test ettim. Çalışıyor!" dedi ve oyun oynadığı bir videoyu da paylaşarak, “Bu gece bu platformda canlı olarak bir Tier 100 Nightmare zindanını tamamlamaya çalışacağım.” ifadelerini kullandı.

Tested the ???? video game streamer system last night. It works!



Will try to complete a Tier 100 Nightmare dungeon tonight live on this platform.



pic.twitter.com/QxF0OtVqXu — Elon Musk (@elonmusk) October 2, 2023

Yaşanan bu gelişmeler, X'in platform üzerinden oyun yayını yapma özelliği üzerinde çalıştığını gösteriyor.

"HER ŞEYİN UYGULAMASI" HEDEFİNİN BİR PARÇASI OLABİLİR

Musk, Ekim 2022'de Twitter'ı satın aldığından ve Nisan 2023'te adını X olarak değiştirdiğinden beri Musk, sosyal medya platformunu bir "her şeyin uygulaması" haline getirme tutkusunu defalarca dile getirdi.

X'te video oyunu yayını yapma özelliği de ünlü milyarderin sosyal medya platformunu "her şeyin uygulaması"na dönüştürme hedefinin bir parçası olabilir.

Özelliğin X Premium abonelerine özel olup olmadığıyla bilinmiyor.

Öte yandan Musk'ın saat tam olarak kaçta canlı yayın yapacağı konusunda da bir bilgi mevcut değil. Bu yüzden Musk'ın açacağı yayının saat farkından dolayı TSİ sabah saatlerine denk gelme ihtimali olabilir.

