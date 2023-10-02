HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk, bu gece X'te canlı yayın açacak! Peki ne yapacak? İşte cevabı...

Elon Musk, bu gece X'te canlı yayın açacak! Peki ne yapacak? İşte cevabı...

02.10.2023 16:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

X'in (Twitter) sahibi Elon Musk, pazartesi gecesi X'te video oyunları oynayarak canlı yayın yapacağını söyledi. Musk, oyun oynadığı bir videoyu da paylaştı. Bu durum, X'in platform üzerinden oyun yayını yapma özelliği üzerinde çalıştığını gösteriyor. Özelliğin Musk'ın sosyal medya platformunu "her şeyin uygulaması "na dönüştürme hedefinin bir parçası olabileceği yönünde değerlendirmeler bulunuyor.

Elon Musk, bu gece X'te canlı yayın açacak! Peki ne yapacak? İşte cevabı...

Elon Musk'ın bu gece oyun oynarken X (Twitter) üzerinden canlı yayın yapması bekleniyor.

X'te bir paylaşımda bulunan Musk, "Dün gece X video oyun yayın sistemini test ettim. Çalışıyor!" dedi ve oyun oynadığı bir videoyu da paylaşarak, “Bu gece bu platformda canlı olarak bir Tier 100 Nightmare zindanını tamamlamaya çalışacağım.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişmeler, X'in platform üzerinden oyun yayını yapma özelliği üzerinde çalıştığını gösteriyor.

"HER ŞEYİN UYGULAMASI" HEDEFİNİN BİR PARÇASI OLABİLİR

Musk, Ekim 2022'de Twitter'ı satın aldığından ve Nisan 2023'te adını X olarak değiştirdiğinden beri Musk, sosyal medya platformunu bir "her şeyin uygulaması" haline getirme tutkusunu defalarca dile getirdi.

2023-09-23T050215Z_1244968958_RC2P92ATS2F8_RTRMADP_3_TWITTER-INDIA-MOVES

X'te video oyunu yayını yapma özelliği de ünlü milyarderin sosyal medya platformunu "her şeyin uygulaması"na dönüştürme hedefinin bir parçası olabilir.

Özelliğin X Premium abonelerine özel olup olmadığıyla bilinmiyor.

Öte yandan Musk'ın saat tam olarak kaçta canlı yayın yapacağı konusunda da bir bilgi mevcut değil. Bu yüzden Musk'ın açacağı yayının saat farkından dolayı TSİ sabah saatlerine denk gelme ihtimali olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pierre Cardin kalitesiyle tanışın! İster alışverişte ister sporda kullanınPierre Cardin kalitesiyle tanışın! İster alışverişte ister sporda kullanın
Bir dilencinin 15 dakikalık 'mesaisi'Bir dilencinin 15 dakikalık 'mesaisi'
Mermi namluya verilince aklıma kızlarım geldi...Mermi namluya verilince aklıma kızlarım geldi...
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.