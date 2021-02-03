Elon Musk Clubhouse'ta Robinhood CEO'su ile görüştü, izdihama neden oldu!

Elon Musk'ın Clubhouse'ta yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor. Musk geçtiğimiz günlerde düzenlenen ''The Good Time Show'' adındaki Clubhouse etkinliğinde Mars yolculuğu, Neuralink, Bitcoin ve daha birçok konu hakkında konuşmuştu. Daha önce WallStreetBets platformuna Twitter üzerinden destek veren ve böylece Gamestop hisselerinin yükselmesinde payı olan Musk, Gamestop olayının tam da ortasında bulunan hisse alım satım uygulaması Robinhood'un CEO'su Vlad Tenev ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

ELON MUSK'IN GÖRÜŞMESİ CLUBHOUSE'A YARADI

Musk ile Tenev arasında gerçekleşen görüşme, oldukça büyük önem taşıyordu. Zira küçük yatırımcılar ile büyük Wall Street fonları arasında gerçekleşen bu savaş büyük yankı uyandırmıştı ve bu iki ismin konu hakkında neler söyleyeceği merakla bekleniyordu. Nitekim bu merak, görünüşe bakılırsa Clubhouse'a olan talebin de artmasını sağladı. Reuters'ın haberine göre, Musk-Tenev görüşmesi, sadece iOS cihazlarda kullanılabilen ve Clubhouse davetiyesi olmadan girilmeyen uygulamanın küresel indirilme sayısında artışa yol açtı.