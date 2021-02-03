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Elon Musk Clubhouse'ta Robinhood CEO'su ile görüştü, izdihama neden oldu!

03.02.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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Elon Musk Clubhouse'ta Robinhood CEO'su ile görüştü, izdihama neden oldu!

Teknoloji milyarderi Elon Musk ve Robinhood CEO'su Vlad Tenev arasında yeni ses tabanlı sosyal ağ Clubhouse'ta gerçekleştirilen sohbet, uygulamanın indirilme sayısını katladı. Reuters'ın haberine göre, ikili arasındaki görüşme uygulamanın küresel indirilme sayısında artışa yol açtı.

Elon Musk'ın Clubhouse'ta yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor. Musk geçtiğimiz günlerde düzenlenen ''The Good Time Show'' adındaki Clubhouse etkinliğinde Mars yolculuğu, Neuralink, Bitcoin ve daha birçok konu hakkında konuşmuştu. Daha önce WallStreetBets platformuna Twitter üzerinden destek veren ve böylece Gamestop hisselerinin yükselmesinde payı olan Musk, Gamestop olayının tam da ortasında bulunan hisse alım satım uygulaması Robinhood'un CEO'su Vlad Tenev ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

ELON MUSK'IN GÖRÜŞMESİ CLUBHOUSE'A YARADI

Musk ile Tenev arasında gerçekleşen görüşme, oldukça büyük önem taşıyordu. Zira küçük yatırımcılar ile büyük Wall Street fonları arasında gerçekleşen bu savaş büyük yankı uyandırmıştı ve bu iki ismin konu hakkında neler söyleyeceği merakla bekleniyordu. Nitekim bu merak, görünüşe bakılırsa Clubhouse'a olan talebin de artmasını sağladı. Reuters'ın haberine göre, Musk-Tenev görüşmesi, sadece iOS cihazlarda kullanılabilen ve Clubhouse davetiyesi olmadan girilmeyen uygulamanın küresel indirilme sayısında artışa yol açtı.

Clubhouse

Reuters'ın haberine göre, veri analizi firması Sensor Tower, salı günü Clubhouse uygulamasının dünya çapında yaklaşık 3,6 milyon kez yüklendiğini paylaştı. Firmanın paylaşımına bakılırsa 3,6 milyon yüklemenin 1,1 milyonu son altı günde geldi. Ayrıca Elon Musk'ın yayın öncesi "Bu gece Los Angeles saatiyle 22:00'de Clubhouse'dayım" tweet'i atması da insanların Clubhouse Media Group adında bir şirketin hisselerine hücüm etmesini sağladı. Fakat bu şirketin Clubhouse uygulamasıyla hiçbir ilgisi yok.

MUSK-TENEV GÖRÜŞMESİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Görüşme gerçekleşirken, bazı insanlardan ilginç bir ses yükseldi. İnsanlar, görüşmenin kapalı kapılar ardında gerçekleşmesinden dolayı konuşmayı dinleyemedikleri için tepki gösterdi. Clubhouse CEO'su Paul Davidson'a göre ise sosyal medya platformunda etkinlik sahipleri onları kimin dinleyebileceğini seçebilir.

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