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Elon Musk Clubhouse yayınında neler söyledi?

03.02.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Elon Musk Clubhouse yayınında neler söyledi?

Musk, uygulama üzerinden yayın yaparak Kripto Paralar, Dogecoin (DOGE) ve Bitcoin (BTC) hakkında konuştu.

Elon Musk’un katılımı nedeniyle sosyal medya platformu Clubhouse Twitter’da gündeme düştü. Tesla, SpaceX ve diğer birçok şirketin kurucusu Elon Musk, kendisini ve ilgi alanlarını olabildiğince geniş bir kitleye tanıtmak için Twitter’ı kullanma sanatında ustalaştı. Ünlü isim ayrıca Twitter’da yaptığı GameStop ve Bitcoin açıklamalarıyla gündeme oturmuş, birçok insanı yönlendirmişti.

ELON MUSK CLUBHOUSE'TA BİRÇOK KONUYA DEĞİNDİ

ClubHouse’daki yayınında, Mars projesinden uzaylılara, aşı çalışmasından çocuk eğitimine kadar birçok konuda sorulara cevap verdi. Elon Musk, Mars’a gitme sorularına yanıt olarak “İnsanları 5,5 yıl içinde Mars’a götürmeyi hedeflediğini” ifade etti. Bu görevlerde Starship adlı roketin adını çok duyacağız. Musk, farklı bir gezegene gitmekten ziyade daha önemli olanın Mars’ta kendi kendine yetebilecek bir medeniyet kurmak olduğunu söylüyor.

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''UZAYLILARA İNANIYOR MUSUNUZ?''

Musk, açıklamalarına 2016 yılında kurulan beyin-bilgisayar arayüz girişimi Neuralink ile devam etti. Asıl hedefinin beyin/omurga sakatlıkları yaşayan insanlara yardımcı olabilmek olduğunu yineledi. Bir katılımcının ''uzaylılara inanıyor musunuz?'' sorusuna ise, varlıklarına dair kesin bir kanıt olmadığını ancak mümkün olabileceğini söyleyerek cevap verdi. Bunlara ek olarak Musk, internette hakkında dolaşan komik paylaşımlar hakkında da konuştu. “Bunlar birer iletişim şekli ve bin kelimeden daha fazla şey ifade ediyor” dedi.

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