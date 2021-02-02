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Elon Musk Twitter'ı bıraktı!

02.02.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Elon Musk Twitter'ı bıraktı!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından şaşırtan bir paylaşım yaptı. Musk yaptığı paylaşımda bir süreliğine Twitter'ı bırakacağını açıkladı.

Elon Musk Twitter hesabını bir milyardere göre oldukça aktif kullanıyor. Yeri geldiğinde SpaceX, yeri geldiğinde Tesla hakkında tweetler atan Musk, bazen de Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı attığı tweetlerle teknoloji gündeminin zirvesine oturuyor. Buna örnek olarak, geçtiğimiz günlerde ünlü ismin Twitter hesabının profilini #Bitcoin hashtag'iyle güncellemesini ve buna bağlı olarak Bitcoin'in değerinde yaşanan artışı gösterebiliriz.

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı son tweetiyle de gündemi sarsmayı başardı. Ancak bu tweet, Musk tarafından paylaşılan son tweet olma özelliği taşıyor. En azından bir süreliğine.

ELON MUSK TWİTTER'A ARA VERDİ

Elon Musk Twitter hesabı üzerinden paylaştığı son tweette, Twitter hesabını bir süreliğine kullanmayacağını duyurdu. Musk paylaştığı tweette sadece ''Twitter'da bir süreliğine yokum.'' ifadesini kullandı. Elon Musk'ın halihazırda 44,8 milyon takipçisi bulunuyor.

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DAHA ÖNCE DE BIRAKMIŞTI

Elon Musk'ın Twitter hakkında aldığı karara neyin sebep olduğu ise bilinmiyor. Fakat Elon Musk daha önce de Twitter hesabını bırakacağına yönelik benzer paylaşımlar yapmıştı. Musk, bu paylaşımların ardından sözünde duramamış ve Twitter'a geri dönmüştü.

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Bitcoin ve dogecoinden kazandığı paraları sayacak herhalde... Attığı tweetlerle piyasayı etkileyip ne kadar kazandıysa artık...

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