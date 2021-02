Elon Musk Twitter'ı bıraktı!

Elon Musk Twitter hesabını bir milyardere göre oldukça aktif kullanıyor. Yeri geldiğinde SpaceX, yeri geldiğinde Tesla hakkında tweetler atan Musk, bazen de Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı attığı tweetlerle teknoloji gündeminin zirvesine oturuyor. Buna örnek olarak, geçtiğimiz günlerde ünlü ismin Twitter hesabının profilini #Bitcoin hashtag'iyle güncellemesini ve buna bağlı olarak Bitcoin'in değerinde yaşanan artışı gösterebiliriz.

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı son tweetiyle de gündemi sarsmayı başardı. Ancak bu tweet, Musk tarafından paylaşılan son tweet olma özelliği taşıyor. En azından bir süreliğine.

Elon Musk Twitter hesabı üzerinden paylaştığı son tweette, Twitter hesabını bir süreliğine kullanmayacağını duyurdu. Musk paylaştığı tweette sadece ''Twitter'da bir süreliğine yokum.'' ifadesini kullandı. Elon Musk'ın halihazırda 44,8 milyon takipçisi bulunuyor.

Off Twitter for a while