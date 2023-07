Elon Musk durmuyor! Twitter'da bir sınırlama daha

Twitter, Twitter Blue abonesi olmamayı tercih eden kişiler için bir sınırlama daha getirdi.

Şirket, doğrulanmamış hesapların günde gönderebileceği DM sayısına sınırlama getiren yeni bir kuralı yakında uygulamaya koyacağını duyurdu.

