Elon Musk ile dogecoin'in mucidi birbirine girdi, ortalık karıştı! "Çocuklarım 12 yaşındayken..."

Elon Musk gündemden düşmüyor. Ünlü milyarder neredeyse her gün yeni bir konuyla hem sosyal medyanın en çok konuşulan kişisi haline geliyor hem de uluslararası basının manşetlerini süslüyor. Bu kez onu gündeme getiren şey ise Dogecoin'in mucidi Jackson Palmer ile birbirine girmesi oldu.

Insider'ın haberine göre; Palmer, Avustralya merkezli haber sitesi Crikey'e verdiği röportajda, Twitter'da kripto dolandırıcılıklarını belirlemeye yardımcı olabilecek bir bot oluşturduktan birkaç yıl önce Musk'a Twitter'da mesaj gönderdiğini söyledi. Musk'ın "kodlamadan sanıldığı kadar iyi anlamadığının" ortaya çıktığını öne süren Palmer, Musk'ın bir programlama dili olan Python'ın betiğini nasıl çalıştıracağını bilmediğini iddia etti. Palmer'ın eleştirileri sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Öte yandan Palmer, "Bir gün vaat ettiğini yerine getirebileceği umuduyla bir vizyon satıyor, ancak bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Biliyormuş gibi yapmakta gerçekten çok iyi. Tesla'nın tam otonom sürüş vaadiyle bu çok açık." ifadelerini kullanarak Elon Musk'a sert bir şekilde yüklendi.

Elon Musk ise kendisi hakkındaki sert yorumlara Twitter'dan yanıt vermeyi seçti. Musk da Palmer'ı adeta eleştiri bombardımanına tuttu.

Musk, "Çocuklarım 12 yaşındayken Jackson'ın bana gönderdiği saçma sapan senaryodan daha iyi kod yazardı. Dediğim gibi, eğer bu kadar harikaysa, bunu dünyayla paylaşmalı ve herkesin Twitter deneyimini daha iyi hale getirmeli. Eğer yaparsa, ne demek istediğimi anlayacaksın. Jackson Palmer bir araçtır." dedi.

My kids wrote better code when they were 12 than the nonsense script Jackson sent me.



Like I said, if it’s so great, he should share it with the world and make everyone’s experience with Twitter better. If he does, you will see what I mean.



Jackson Palmer is a tool.