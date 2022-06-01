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Elon Musk ile dogecoin'in mucidi birbirine girdi, ortalık karıştı! "Çocuklarım 12 yaşındayken..."

01.06.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk ile Dogecoin'in mucitlerinden olan Jackson Palmer'ın arasında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Palmer, dünyanın en zengin adamı olan Musk'ı "dolandırıcı" olarak niteledi. Bunun ardından Musk ise Palmer'ı eleştiri bombardımanına tuttu. "Çocuklarım 12 yaşındayken Jackson'ın bana gönderdiği saçma sapan senaryodan daha iyi kod yazardı" dedi.

Elon Musk ile dogecoin'in mucidi birbirine girdi, ortalık karıştı! "Çocuklarım 12 yaşındayken..."

Elon Musk gündemden düşmüyor. Ünlü milyarder neredeyse her gün yeni bir konuyla hem sosyal medyanın en çok konuşulan kişisi haline geliyor hem de uluslararası basının manşetlerini süslüyor. Bu kez onu gündeme getiren şey ise Dogecoin'in mucidi Jackson Palmer ile birbirine girmesi oldu.

ELON MUSK'I ÖYLE BİR ELEŞTİRDİ Kİ HERKES ŞAŞIRDI

Insider'ın haberine göre; Palmer, Avustralya merkezli haber sitesi Crikey'e verdiği röportajda, Twitter'da kripto dolandırıcılıklarını belirlemeye yardımcı olabilecek bir bot oluşturduktan birkaç yıl önce Musk'a Twitter'da mesaj gönderdiğini söyledi. Musk'ın "kodlamadan sanıldığı kadar iyi anlamadığının" ortaya çıktığını öne süren Palmer, Musk'ın bir programlama dili olan Python'ın betiğini nasıl çalıştıracağını bilmediğini iddia etti. Palmer'ın eleştirileri sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Öte yandan Palmer, "Bir gün vaat ettiğini yerine getirebileceği umuduyla bir vizyon satıyor, ancak bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Biliyormuş gibi yapmakta gerçekten çok iyi. Tesla'nın tam otonom sürüş vaadiyle bu çok açık." ifadelerini kullanarak Elon Musk'a sert bir şekilde yüklendi.

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Elon Musk ise kendisi hakkındaki sert yorumlara Twitter'dan yanıt vermeyi seçti. Musk da Palmer'ı adeta eleştiri bombardımanına tuttu.

ELON MUSK: "ÇOCUKLARIM 12 YAŞINDAYKEN DAHA İYİ KOD YAZARDI"

Musk, "Çocuklarım 12 yaşındayken Jackson'ın bana gönderdiği saçma sapan senaryodan daha iyi kod yazardı. Dediğim gibi, eğer bu kadar harikaysa, bunu dünyayla paylaşmalı ve herkesin Twitter deneyimini daha iyi hale getirmeli. Eğer yaparsa, ne demek istediğimi anlayacaksın. Jackson Palmer bir araçtır." dedi.

Bunun üzerine Palmer dört yıl önce GitHub'ta yayınladığı kodun linkini vererek, “Asla süper karmaşık olduğunu söylemedim, ancak bu basit senaryo kesinlikle daha az karmaşık olanı yakalamak ve bildirmek için çalıştı. dolandırıcılar o zamandan beri taktiklerini geliştirdiler. Bunu birçok insanla paylaştım ve onlar için işe yaradı” ifadelerinin yer aldığı bir tweet paylaştı.

2015 yılında Dogecoin ile yollarını ayıran Palmer, Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in 2018’de kendisine sosyal medya ağı için benzer bir senaryo üzerinde çalıştığını söylediğini aktardı. Palmer, dolandırıcılık taktikleri giderek daha karmaşık hale geldiğinden, kodun bugün o kadar etkili olmayacağını da sözlerine ekledi.

DOGECOIN'E DESTEK VERDİ

Twitter’ı satın alma sürecinde olan Musk bununla da kalmayarak Palmer’ın Dogecoin ile ilişkisini sorguladı. Ancak Musk'ın Twitter'da Dogecoin'e verdiği destek, defalarca değerinin artırmasını sağladı. Tesla ve SpaceX, bazı ürünleri için ödeme olarak dogecoin'i kabul etmeye bile başladı.

Musk, "Palmer, asla tek bir Dogecoin kodu satırı yazmadığını söylemeyi her zaman unutuyor" dedi. Silinen bir tweet'te ise Palmer, Dogecoin'in ortak yaratıcısı Billy Markus'tan Musk'ın suçlamasına yanıt vermesini istedi.

Markus, Twitter’dan ise, “Bizden sonrakiler, kod temelinde Jackson’ın ya da benim yaptığımın daha fazlasını yaptı. Sanırım 20 satırlık kod yazdım ve gerisini kopyaladım” dedi. Ancak ne Palmer ne de Markus artık dogecoin üzerinde çalışmıyor.

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