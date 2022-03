Elon Musk'ın bile "yok artık" diyeceği kaza! Tesla Model 3, ambulansın üzerine düştü

Tesla sürücülerinin çılgın anları son zamanlarda gündem konusu oldu, olmaya da devam ediyor. Ancak yaşanan kazalar da bir o kadar ilgi çekiyor. Bunlardan biri, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Bu kez haberimize konu olan elektrikli Tesla aracı ise bir Tesla Model 3.

Kaza, yerel saatle 9:40 sıralarında meydana geldi. Teslarati'nin haberine göre; bir Tesla Model 3 sürücüsü, yanlışlıkla park yerinden hızla çıkınca çiti de aşarak park halindeki bir ambulansın üzerine düştü. San Diego İtfaiyesi ise olayla ilgili tweet'ler atarak yaşananları aktardı.

Happening now in Kearny Mesa - two people taken to a local hospital from this crash. SDFD crews working on vehicle stabilization. #greencraigcrash pic.twitter.com/oV4hPe2ibi