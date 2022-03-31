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Elon Musk'ın bile "yok artık" diyeceği kaza! Tesla Model 3, ambulansın üzerine düştü

31.03.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrindeki bir Tesla Model 3 sürücüsünün hatası sonucu olanlar oldu. Tesla markalı araç bir ambulansın üzerine düştü. İlginç kazada sürücü dahil 3 kişi yaralandı.

Elon Musk'ın bile "yok artık" diyeceği kaza! Tesla Model 3, ambulansın üzerine düştü

Tesla sürücülerinin çılgın anları son zamanlarda gündem konusu oldu, olmaya da devam ediyor. Ancak yaşanan kazalar da bir o kadar ilgi çekiyor. Bunlardan biri, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Bu kez haberimize konu olan elektrikli Tesla aracı ise bir Tesla Model 3.

İLGİNÇ KAZA! SANKİ AMBULANSIN ÜZERİNE KONDU

Kaza, yerel saatle 9:40 sıralarında meydana geldi. Teslarati'nin haberine göre; bir Tesla Model 3 sürücüsü, yanlışlıkla park yerinden hızla çıkınca çiti de aşarak park halindeki bir ambulansın üzerine düştü. San Diego İtfaiyesi ise olayla ilgili tweet'ler atarak yaşananları aktardı.

Buna göre, kurtarma ekibi, Model 3'teki üç kişiyi güvenli bir şekilde çıkardı. Başlangıçta Model 3'teki iki yolcu hastaneye kaldırıldı. Çünkü sürücü gitmeyi reddetti. Bir süre sonra Tesla Model 3'ün sürücüsü de hastaneye sevk edilmek istedi.

ambulans

Neyse ki yaşanan olayda ölen olmadı. İtfaiye, olayda üç kişinin hafif şekilde yaralandığını ve araç dışında kimsenin zarar görmediğini bildirdi.

PİLE ZARAR VERMEMEK İÇİN BİR YOL DÜŞÜNDÜLER

Tesla Model 3'ün ise çok büyük zarar görmediği öğrenildi. Fakat kurtarma ekiplerinin piline zarar vermemek ve yangına neden olmamak için Model 3'ü kaza yerinden nasıl güvenli bir şekilde çıkaracaklarını bulmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Kurtarma ekibi çözümü ise halat ve vinçte buldu. Habere göre ekip, titiz bir çalışma ile Model 3'ün camlarından kalın halatlar geçirdi ve bir vinç yardımıyla Model 3'ü ambulanstan kaldırıp sağlam bir yere aldı.

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trafik kazası
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