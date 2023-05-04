Yerin altında... Elon Musk'ın şirketinin 'çılgın projesi' genişliyor!

Engadget'in haberine göre, Elon Musk'a ait olan The Boring Company şirketi, başlangıçta Vegas Loop'u yaklaşık 46 kilometre tünel ve 51 istasyondan oluşan bir yeraltı ulaşım sistemi olarak tasarlamıştı.

ELON MUSK'IN ŞİRKETİ VEGAS LOOP'U GENİŞLETİYOR!

Şirket, Tesla araçlarıyla yolcu taşıyan bir yeraltı tünel sistemi olan "Vegas Loop"u genişletmek için çarşamba günü onay aldı.

Onaylanan genişleme, ağı yaklaşık 40 kilometre genişletecek ve 18 yeni istasyona izin verecek.

Şirket ise, Clark County Nevada'nın planı onayladığına dair tweet'ini alıntıladı ve "Vegas Loop genişliyor - 65 mil (yaklaşık 105 kilometre) ve 69 istasyon!" ifadelerini kullanıp teşekkür etti. Böylece yeni planını sosyal medyada duyurmuş oldu.

Vegas Loop is expanding - 65 miles and 69 stations! Thanks to @ClarkCountyNV for the great partnership. https://t.co/1vMU7Ha0mn — The Boring Company (@boringcompany) May 4, 2023

TechCrunch'a göre ise komisyon üyeleri, The Boring Company'nin avukatı Stephanie Allen'ın projenin tüm masraflarını vergi mükelleflerinin değil, şirketin karşılayacağına dair güvence vermesinin ardından 6'ya karşı 1 oy kullandı.

TEK MUHALİF OY ONDAN GELDİ

Tek muhalif oy, transit sistemin sadece turistlere hizmet vermesi, tatil yeri ve kumarhane çalışanlarını dikkate almaması konusundaki endişelerini dile getiren komisyon üyesi, tünellerin inşaatı nedeniyle işe gitmelerinin gittikçe zorlaştığı yönünde kendi bölgesindeki insanlardan telefonlar aldığı söylenen Marilyn Kirkpatrick'ten geldi.

ŞU ANKİ UZUNLUĞU...

Şu anda Vegas Loop, Las Vegas Kongre Merkezi çevresinde beş durak ile yaklaşık 3-3.5 kilometre uzunluğunda. Şirket, ağı Harry Reid Uluslararası Havaalanı, Allegiant Stadyumu, Las Vegas şehir merkezi ve hatta Los Angeles'a bağlayan daha fazla tünel kazmayı planlıyor.

Yeni onaylanan istasyonlardan bazılarının ise havaalanı yakınındaki Las Vegas Bulvarı'nın yanı sıra Chinatown, Town Square Las Vegas ve Harmon Square'de yer alacağı iddia ediliyor.

