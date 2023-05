Yerin altında... Elon Musk'ın şirketinin 'çılgın projesi' genişliyor!

Engadget'in haberine göre, Elon Musk'a ait olan The Boring Company şirketi, başlangıçta Vegas Loop'u yaklaşık 46 kilometre tünel ve 51 istasyondan oluşan bir yeraltı ulaşım sistemi olarak tasarlamıştı.

Şirket, Tesla araçlarıyla yolcu taşıyan bir yeraltı tünel sistemi olan "Vegas Loop"u genişletmek için çarşamba günü onay aldı.

Onaylanan genişleme, ağı yaklaşık 40 kilometre genişletecek ve 18 yeni istasyona izin verecek.

Şirket ise, Clark County Nevada'nın planı onayladığına dair tweet'ini alıntıladı ve "Vegas Loop genişliyor - 65 mil (yaklaşık 105 kilometre) ve 69 istasyon!" ifadelerini kullanıp teşekkür etti. Böylece yeni planını sosyal medyada duyurmuş oldu.

Vegas Loop is expanding - 65 miles and 69 stations! Thanks to @ClarkCountyNV for the great partnership. https://t.co/1vMU7Ha0mn