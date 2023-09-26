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Elon Musk'ın Starlink uyduları Çorumlu vatandaşı korkuttu! Saldırı olabileceğini düşünüp...

26.09.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ilginç bir ihbar geldi. Gökyüzünde Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in ‘Starlink’ uydularını gören M.T., korkuya kapıldı. Saldırı olabileceğini düşünen vatandaş, 112'yi arayarak yardım istedi. Şahsın adresine giden polis ekipleri, durumu kendisine izah etti. İşte detaylar...

Elon Musk'ın Starlink uyduları Çorumlu vatandaşı korkuttu! Saldırı olabileceğini düşünüp...

Çorum'un Ulukavak Mahallesi Mahmutevler 6’ncı Sokak’ta oturan M.T., gökyüzünde Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in ‘Starlink’ uydularını görüp, korkuya kapılarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

M.T., çektiği görüntüleri polise gösterip, saldırı olma ihtimaline karşı ihbarda bulunduğunu söyledi. Polis ekipleri ise öyle bir saldırının söz konusu olmadığını görülen cismin uydu çalışması ile ilgili olabileceği yönünde M.T.’ye bilgi verdi.

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‘UYDULARI GÖRÜNCE SALDIRI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ’

Haber merkezine anons geçen polis ekipleri, “Efendim belirtilen adreste müracaatçı şahısla görüşüldü. Şahıs gökyüzündeki uyduları görünce saldırı olma ihtimalini düşünmüş, o nedenle yardım amaçlı ekip talep etmiş. Biz kendisine gerekli açıklamaları yaptık, buradan normale dönüyoruz” anonsu geçildi.

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Ardından devreye giren Asayiş Şube Müdürü Mete Bayrak ise “Şahıs gökyüzünde gördüğü uydular için yardım mı istedi? Orayı anlayamadım” diyerek, M.T’nin evine giden ekipten bilgi aldı.

(DHA)

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Elon Musk Çorum starlink uyduları

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