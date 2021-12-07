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Elon Musk, insan beynine çip takacak! Tarih verdi

07.12.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Neuralink'in 2022'de beyin çiplerini insanlara yerleştirmeye başlamasını umduğunu söyledi. Daha önce Neuralink'in 2021 yılının sonuna kadar insan beyninde de denenmesi bekleniyordu. Ancak görünüşe göre plan biraz ertelendi.

Elon Musk, insan beynine çip takacak! Tarih verdi

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, sadece elektrikli otomobil ve uzay çalışmaları ile gündeme gelmiyor. Aynı zamanda ünlü iş insanının dikkat çekici çalışmalar yapan bir şirketi daha var. Neuralink adını taşıyan bu şirket, beyin çipi geliştirmeye odaklanıyor.

Musk, geçtiğimiz dönemde ise şirketi Neuralink'in yıllardır üzerinde çalıştığı beyin çipini tanıtmış ve bu teknolojinin hafıza kaybından depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini söylemişti.

2021'İN SONU DEMİŞTİ! YENİ GELİŞME

Musk şubat ayında Neuralink'in 2021'in sonunda beyin çipini insanlara yerleştirmeye başlayabileceğini ifade etmişti. Ancak görünüşe göre planlarda bir erteleme oldu.

İŞTE YENİ TARİH

Elon Musk, The Wall Street Journal CEO Konseyi Zirvesi'nde, şirketi Neuralink'in beyin çiplerini 2022'de insanlara yerleştirmeye başlamasını umduğunu söyledi.

Neuralink

Musk ayrıca, Neuralink'in maymunlarda iyi çalıştığını, aslında çok fazla test yaptıklarını, çok güvenli ve güvenilir olduğunu ve Neuralink cihazının güvenli bir şekilde çıkarılabileceğini teyit ettiklerini ifade etti.

Musk, Neuralink’in cihazı yerleştirme standartlarının FDA’nın (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) gerektirdiğinden çok daha yüksek olduğunu da söyledi.

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Elon Musk, 9 Nisan'da Neuralink'in beyin çipi sayesinde Pong adlı oyunu oynayan maymunun videosunu paylaşmıştı.

TEK ŞİRKET DEĞİL

Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi geliştiren tek şirket değil. Synchron adlı 20 kişilik bir biyoteknoloji firması da temmuz ayında insan testlerine başlamak için FDA onayını almıştı.

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