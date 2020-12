Elon Musk itiraf etti: Tesla için Apple ile görüşmek istedim!

Apple otomobili geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir rapor ile teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Reuters imzalı o rapora göre Apple, Project Titan projesi kapsamında 2024 yılında elektrikli bir otomobili piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu haberin ortaya çıkmasından hemen sonra, halihazırda elektrikli otomobil piyasasında pay sahibi olan Tesla'nın sahibi Elon Musk'tan Apple ile ilgili samimi itiraflar geldi.

Elon Musk, her zaman olduğu gibi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Musk, bir dönem Tesla'yı satmayı düşündüğünü itiraf etti. Ünlü isim bu itirafın ardından Tesla'yı Apple'a satmayı düşündüğünü söyledi. Açıklamalara göre Elon Musk, bunun için Apple'a haber dahi gönderdi. Apple'ın cevabı ise Musk'ın beklediği gibi olmadı. Zira Musk'ın iddiasına göre, Apple CEO'su Tim Cook, Elon Musk'ın görüşme teklifini geri çevirdi. Apple'dan ise Elon Musk'ın açıklamalarına dair henüz bir cevap gelmiş değil.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.