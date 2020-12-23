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Elon Musk itiraf etti: Tesla için Apple ile görüşmek istedim!

23.12.2020 10:03 | Son Güncelleme:
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Elon Musk itiraf etti: Tesla için Apple ile görüşmek istedim!

Tesla'nın sahibi olan Elon Musk, Apple ile ilgili beklenmedik bir itirafta bulundu. Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada bir dönem Tesla'nın satışı için Apple ile görüşmek istediğini söyledi. Ancak iddiaya göre, Apple CEO'su Tim Cook'un cevabı Elon Musk'ın beklediği gibi olmadı.

Apple otomobili geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir rapor ile teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Reuters imzalı o rapora göre Apple, Project Titan projesi kapsamında 2024 yılında elektrikli bir otomobili piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu haberin ortaya çıkmasından hemen sonra, halihazırda elektrikli otomobil piyasasında pay sahibi olan Tesla'nın sahibi Elon Musk'tan Apple ile ilgili samimi itiraflar geldi.

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ELON MUSK TESLA İÇİN APPLE'A HABER GÖNDERMİŞ

Elon Musk, her zaman olduğu gibi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Musk, bir dönem Tesla'yı satmayı düşündüğünü itiraf etti. Ünlü isim bu itirafın ardından Tesla'yı Apple'a satmayı düşündüğünü söyledi. Açıklamalara göre Elon Musk, bunun için Apple'a haber dahi gönderdi. Apple'ın cevabı ise Musk'ın beklediği gibi olmadı. Zira Musk'ın iddiasına göre, Apple CEO'su Tim Cook, Elon Musk'ın görüşme teklifini geri çevirdi. Apple'dan ise Elon Musk'ın açıklamalarına dair henüz bir cevap gelmiş değil.

APPLE TESLA'YI SATIN ALSAYDI NE OLURDU?

Apple Tesla'yı satın alsaydı elektrikli otomobil pazarı şu an nasıl bir hal alırdı bilemeyiz. Bunu kestirmek oldukça güç. Ancak Tesla bugün dünyanın en değerli otomobil markalarından biri olarak gösteriliyor. Belki de bu satış gerçekleştirilseydi Elon Musk için işler beklediği kadar iyi gitmeyebilirdi. Belki Model S, Model X, Model 3 ve Model Y gibi otomobiller ile hiç tanışmayabilirdik.

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