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Elon Musk kullanırken görülmüştü! Tesla Cybertruck'ın çıkış tarihi siteden silindi

09.01.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck'ın sipariş sayfasından aracın çıkış tarihine ilişkin bilgileri kaldırdı. Şirket, değişiklik hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmazken, beklenen modelin yine ertelenmiş olabileceği gelen iddialar arasında. Cybertruck, CEO Elon Musk'ın kullanırken görüldüğü fütüristik araç olarak da tanınıyor.

Elon Musk kullanırken görülmüştü! Tesla Cybertruck'ın çıkış tarihi siteden silindi

Tesla Cybertruck için meraklı bekleyiş sürüyor. Elon Musk'ın daha önce kullanırken kameralara yakalandığı Tesla markalı elektrikli pick-up modelinin 2022 yılında üretime gireceği açıklanmıştı. Ancak Tesla'nın internet sitesinde yaptığı değişiklikler Cybertruck'ın çıkış tarihi konusunda kafaları karıştırdı.

TESLA CYBERTRUCK İÇİN TARİHİ KALDIRDI

Tesla, elektrikli pick-up Cybertruck'ın sipariş sayfasından aracın çıkış tarihine ilişkin bilgileri sildi. Daha önce, sayfada müşterilerin 2022'de üretim yaklaştıkça yapılandırmalarını tamamlayabileceklerini belirten bir not yer alıyordu. Aşağıda eski notun bir örneğini görebilirsiniz.

Tesla Cybertruck-2

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Ancak artık bu notun yerine, herhangi bir tarihin yer almadığı, müşterilerin üretim yaklaştıkça araç yapılandırmalarını tamamlayabileceklerini söyleyen yeni bir not var. Ayrıca, fiyatlandırma bilgisi de yok sadece rezervasyon sistemi açık.

Tesla

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SEBEBİ NE? İŞTE TAHMİNLER

Tesla'nın Cybertruck'ın sipariş sayfasında yaptığı değişikliklerin kesin nedeni bilinmiyor. Fakat sosyal medyada tarihin artık 2022'ye girmemiz nedeniyle geçen ay kaldırılmış olabileceğini öne sürenler var. Tabii henüz resmi bir doğrulama olmasa da daha önce ertelenen model, yine ertelenmiş de olabilir.

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