Elon Musk'ı içine koyup Tesla'yı havaya uçurdular!

Tesla, elektrikli araç sektöründe önemli işlere imza attı. Hatta şirket, Cybertruck gibi neredeyse fütüristik olan bir kamyonet ile de bazı otomobilseverleri etkilemeyi başardı. Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobillerin sahip olduğu otopilot gibi teknolojik yetenekler de dikkatleri çekti. Fakat tüm bunlar, 2013 model Tesla Model S sahibi Finlandiyalı Tuomas Katainen'ın otomobilinden memnun olması için yeterli değildi. Katainen, otomobilinde sorun yaşadığında ise sıra dışı bir yola başvurdu.

TESLA'YI DİNAMİTLE PATLATTI

Tuomas Katainen, servis ücretinin 22.500 dolara mal olacağı söylendikten sonra arabasını 30 kilogram dinamit kullanarak havaya uçurdu. Mutsuz Tesla sahibi, Kymenlaakso bölgesindeki buzla kaplı Jaala köyünde arabasını patlattı.

İÇİNE ELON MUSK'I KOYDU

Ekip ayrıca, kaskla birlikte arabanın içine Tesla CEO'su Elon Musk'ın maskesini takan bir manken yerleştirdi. Onu, arabanın ön koltuğuna bağladılar.

Bu sıra dışı olaya birkaç kişi yakından tanık olurken, Pommijatkat adlı bir YouTube kanalı, Tesla Model S'in 30 kilogram dinamit ile patlatılmasını kayda aldı.

Havaya uçan Tesla Model S'in sahibi Tuomas Katainen, dünyanın dikkatini çekmek ve Tesla'nın satış sonrası hizmetiyle ilgili hayal kırıklığını dile getirmek istediği için bu yolu seçti.

Tesla Model S'inde sorunlar ile karşılaşan Tuomas, servisin kendisinden tüm batarya paketini değiştirmek için 22 bin 480 dolar istediğini aktardı. Buna ek olarak, 8 yaşındaki arabanın garantisi sona ermişti. Hiçbir garanti ya da başka bir şey olmayınca, Tuomas arabasını havaya uçurmaya karar verdi.

YOUTUBE'DA İLGİ GÖRDÜ

Tesla Model S'in havaya uçuşunu gösteren video, YouTube'da milyonlarca görüntüleme aldı ve binlerce yorum topladı.



