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  4. Elon Musk'ı içine koyup Tesla'yı havaya uçurdular!

Elon Musk'ı içine koyup Tesla'yı havaya uçurdular!

22.12.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracının 22 bin 500 dolar masraf çıkardığını öğrenen bir Tesla sahibi, 8 yaşındaki Model S'sini 30 kilogram dinamitle havaya uçurdu. Tesla sahibi, otomobilin ön koltuğuna ise temsili bir Elon Musk yerleştirdi.

Elon Musk'ı içine koyup Tesla'yı havaya uçurdular!

Tesla, elektrikli araç sektöründe önemli işlere imza attı. Hatta şirket, Cybertruck gibi neredeyse fütüristik olan bir kamyonet ile de bazı otomobilseverleri etkilemeyi başardı. Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobillerin sahip olduğu otopilot gibi teknolojik yetenekler de dikkatleri çekti. Fakat tüm bunlar, 2013 model Tesla Model S sahibi Finlandiyalı Tuomas Katainen'ın otomobilinden memnun olması için yeterli değildi. Katainen, otomobilinde sorun yaşadığında ise sıra dışı bir yola başvurdu.

TESLA'YI DİNAMİTLE PATLATTI

Tuomas Katainen, servis ücretinin 22.500 dolara mal olacağı söylendikten sonra arabasını 30 kilogram dinamit kullanarak havaya uçurdu. Mutsuz Tesla sahibi, Kymenlaakso bölgesindeki buzla kaplı Jaala köyünde arabasını patlattı.

Tesla model S

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İÇİNE ELON MUSK'I KOYDU

Ekip ayrıca, kaskla birlikte arabanın içine Tesla CEO'su Elon Musk'ın maskesini takan bir manken yerleştirdi. Onu, arabanın ön koltuğuna bağladılar.

Tesla

Bu sıra dışı olaya birkaç kişi yakından tanık olurken, Pommijatkat adlı bir YouTube kanalı, Tesla Model S'in 30 kilogram dinamit ile patlatılmasını kayda aldı.

Tesla patlama

Havaya uçan Tesla Model S'in sahibi Tuomas Katainen, dünyanın dikkatini çekmek ve Tesla'nın satış sonrası hizmetiyle ilgili hayal kırıklığını dile getirmek istediği için bu yolu seçti.

patlama anı

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Tesla Model S'inde sorunlar ile karşılaşan Tuomas, servisin kendisinden tüm batarya paketini değiştirmek için 22 bin 480 dolar istediğini aktardı. Buna ek olarak, 8 yaşındaki arabanın garantisi sona ermişti. Hiçbir garanti ya da başka bir şey olmayınca, Tuomas arabasını havaya uçurmaya karar verdi.

YOUTUBE'DA İLGİ GÖRDÜ

Tesla Model S'in havaya uçuşunu gösteren video, YouTube'da milyonlarca görüntüleme aldı ve binlerce yorum topladı.


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