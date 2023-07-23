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Elon Musk niyetini ortaya koydu! Twitter'ın logosunu değiştirecek... "Tüm kuşlara veda"

23.07.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştirmek istediğini belirterek bir tweet attı. Böylece Elon Musk Twitter'ın logosunu değiştirme niyetini ortaya koydu. Ünlü milyarder söz konusu tweet'inde ise "Ve yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz" dedi. Ancak bununla da bitmedi.

Elon Musk niyetini ortaya koydu! Twitter'ın logosunu değiştirecek... "Tüm kuşlara veda"

Elon Musk gündemden düşmüyor! Twitter'da birçok değişiklik yapan ünlü milyarder, şimdi de Twitter'ın logosunu değiştirmeyi aklına koymuş gibi görünüyor.

TWITTER'IN LOGOSUNU DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR!

Sosyal medya platformunun milyarder sahibi, Twitter'ın logosunu değiştirmek istediğini belirterek bir tweet attı. Musk söz konusu tweet'inde "Ve yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz" ifadelerini kullandı.

veda edeceği

Ünlü milyarder paylaştığı bir başka gönderide ise "Bu gece yeterince iyi bir X logosu yayınlanırsa, yarın dünya çapında yayına girmesini sağlayacağız." dedi.

bu gece

Bir başka paylaşımında "Bunun gibi ama X" ifadesine yer verip Twitter'ın alternatif logolarından birini paylaşan Musk titreyen bir "X" resmi de paylaştı.

like this but x

Daha sonra bir Twitter Spaces sesli sohbetinde Twitter logosunun değişip değişmeyeceği sorusuna da "Evet" yanıtını verdi ve "uzun zaman önce yapılmalıydı" diye de ekledi.

x logosu

Musk, "Deus X" ifadesinin yer aldığı gizemli bir paylaşım da yaptı. Sosyal medyada birçok kişi bu ifadenin Twitter'ın yeni adı olabileceğine dair teoriler üretiyor.

deus x

MUSK'IN "SÜPER UYGULAMA" VİZYONU

Musk'ın Ekim ayında Twitter'ı satın almasından bu yana devam eden çalkantılı görev süresinde şirket, milyarderin Çin'in WeChat'i gibi bir "Super App" (Süper Uygulama) yaratma vizyonunu yansıtacak şekilde işletme adını "X Corp" olarak değiştirdi.

Kuş logosu nisan ayında ise geçici olarak Dogecoin'in Shiba Inu köpeği ile değiştirilmişti.

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