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  4. Elon Musk'tan alkışlanacak hareket! Şirketi SpaceX, Tonga'yı yeniden dünyaya bağlayacak

Elon Musk'tan alkışlanacak hareket! Şirketi SpaceX, Tonga'yı yeniden dünyaya bağlayacak

10.02.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'da geçtiğimiz ay yanardağ patlaması yaşanmıştı. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in Starlink uydu tabanlı internet hizmeti volkanın vurduğu Tonga'ya internet erişimi sağlamak için çalışmalarına başladı. Elon Musk daha önce internet erişiminin kesildiği Tonga'ya Starlink uyduları ile yardımcı olabileceğinden bahsetmişti.

Elon Musk'tan alkışlanacak hareket! Şirketi SpaceX, Tonga'yı yeniden dünyaya bağlayacak

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, devasa bir volkanik patlama ve tsunaminin Tonga'ya giden denizaltı internet kablolarını kesmesinin ardından, ülkenin tekrar çevrimiçi olmasına yardımcı olmak için devreye girdi.

ELON MUSK'IN ŞİRKETİ TONGA'YI YENİDEN DÜNYAYA BAĞLIYOR

SpaceX'in uydudan yeryüzüne internet hizmeti vermeyi amaçlayan Starlink projesinden bir ekibin, Tonga'ya yeniden internet sağlama süreci için çalıştığı bildirildi.

Tonga

Fiji başsavcısı Aiyaz Sayed-Khaiyum, Twitter hesabından yanardağın şok dalgasının Tonga'nın internet bağlantısını paramparça ettiğini belirterek, "Bir SpaceX ekibi şimdi Fiji'de Tonga'yı dünyaya yeniden bağlamak için bir Starlink ağ geçidi istasyonu kuruyor" dedi.

Aktarılanlara göre, SpaceX mühendisleri Fiji'de altı ay boyunca bir yer istasyonu işletecek.

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TONGA İÇİN TWEET ATMIŞTI

SpaceX CEO'su Elon Musk, daha önce attığı bir tweet'te volkanik bir patlama sonucu kesilen bağlantının eski haline getirilmesi için Starlink uydularının yardımcı olabileceğinden bahsetmişti.

SpaceX'in yörüngede 1.800'den fazla Starlink uydusu bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Starlink
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