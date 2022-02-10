Elon Musk'tan alkışlanacak hareket! Şirketi SpaceX, Tonga'yı yeniden dünyaya bağlayacak

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, devasa bir volkanik patlama ve tsunaminin Tonga'ya giden denizaltı internet kablolarını kesmesinin ardından, ülkenin tekrar çevrimiçi olmasına yardımcı olmak için devreye girdi.

ELON MUSK'IN ŞİRKETİ TONGA'YI YENİDEN DÜNYAYA BAĞLIYOR

SpaceX'in uydudan yeryüzüne internet hizmeti vermeyi amaçlayan Starlink projesinden bir ekibin, Tonga'ya yeniden internet sağlama süreci için çalıştığı bildirildi.

Fiji başsavcısı Aiyaz Sayed-Khaiyum, Twitter hesabından yanardağın şok dalgasının Tonga'nın internet bağlantısını paramparça ettiğini belirterek, "Bir SpaceX ekibi şimdi Fiji'de Tonga'yı dünyaya yeniden bağlamak için bir Starlink ağ geçidi istasyonu kuruyor" dedi.

Aktarılanlara göre, SpaceX mühendisleri Fiji'de altı ay boyunca bir yer istasyonu işletecek.

TONGA İÇİN TWEET ATMIŞTI

SpaceX CEO'su Elon Musk, daha önce attığı bir tweet'te volkanik bir patlama sonucu kesilen bağlantının eski haline getirilmesi için Starlink uydularının yardımcı olabileceğinden bahsetmişti.

SpaceX'in yörüngede 1.800'den fazla Starlink uydusu bulunuyor.



