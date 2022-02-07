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Elon Musk'ın Neuralink beyin çipi projesi için söylenenler şaşkına çevirdi! Cinsel hayatta devrim yaratacak

07.02.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, beyin çipi girişimi Neuralink ile birlikte insanlara çip takmak için geri sayıma başlamışken, bazı uzmanlar şaşırtan bir detayı gündeme getirdi. Uzmanlar, Elon Musk'ın devrim niteliğindeki beyin çipinin cinsel hayatta bir devrim yaratabileceğine inanıyor.

Elon Musk'ın Neuralink beyin çipi projesi için söylenenler şaşkına çevirdi! Cinsel hayatta devrim yaratacak

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın hayata geçmesi merakla beklenen birden fazla projesi var. Bu projeler arasında belki de en çok heyecanlandıran proje Neuralink'in beyin çipi. Devrim niteliğindeki cihazın bu yılın sonuna kadar insan denemelerine başlaması beklenirken, bazı uzmanlar beyin çipindeki şaşkına çeviren bir detayı ele aldı.

Daily Star’ın haberine göre; Neuralink isimli projesi ile ilgili nörobiyolog profesör Andrew Hires, "Bu teknolojinin hayal edebileceğiniz ilk uygulaması, felç geçirmiş birinin zihin gücüyle robot kolunu daha iyi bir şekilde kontrol edebilmesidir" dedi. Ancak bazı uzmanlar, Neuralink'in beyin çipinin cinsel hayatta devrim yaratabileceği inancında.

NEURALİNK İLE CİNSEL HAYATTA DEĞİŞİKLİK YAŞANABİLİR

Haberde, birden fazla araştırmacının, beynin haz noktalarını doğrudan uyarıp insanların zevk duygusunu elde etmelerini sağlama fikrini araştırdığı belirtildi.

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Teknoloji uzmanı Ben Barnes, Neuralink’i kullanarak beyindeki zevk merkezlerini harekete geçirip cinsel tepki alınabileceğini belirtti.

Neuralink

Haberde, Musk için paranın sorun olmadığı, böylece Neuralink'in istek üzerine orgazm teknolojisini kolayca sunabileceği kaydedildi.

İNSAN BEYNİNE ÇİP TAKMAK İSTİYOR

Elon Musk, Neuralink şirketinin, başlangıçta vaat ettiğinden iki yıl sonra, 2022'de çiplerini insanlara yerleştirmeye başlamayı umduğunu söylemişti.

Musk, Nisan 2021'de ise zihin gücü yoluyla basit bir bilgisayar oyununu oynayan Neuralink çipli bir maymunun görüntülerini yayınlamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Cinsellik
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