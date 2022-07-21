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Elon Musk tarih vererek açıkladı! Tesla Cybertruck...

21.07.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla Cybertruck, Elon Musk'ın üst yöneticisi olduğu Tesla'nın elektrikli kamyoneti olacak. Tesla henüz üretime başlamadı ancak CEO Elon Musk, Tesla'nın Cybertruck teslimatlarına başlayabileceği tarihi açıkladı.

Elon Musk tarih vererek açıkladı! Tesla Cybertruck...

Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın birkaç belirleyici özelliği var. Cybertruck, köşeli tasarımıyla gelecekten gelmiş gibi görünüyor ve cam tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak Tesla, Ford ve Rivian gibi rakipleri kendi elektrikli kamyonetlerini piyasaya sürerken, tamamen elektrikli Cybertruck'ın üretimine başlayamadı. Cybertruck'ın sokaklarda gezeceği gün merakla beklenirken, Elon Musk'tan önemli bir açıklama geldi.

TESLA CYBERTRUCK İÇİN TARİH VERDİ

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin, elektrikli kamyoneti Cybertruck'ı "gelecek yılın ortasında" teslim etmeye başlamayı umduğunu söyledi. Yani Musk, Tesla'nın Cybertruck teslimatlarına 2023'ün ortalarında başlayabileceğini kaydetti.

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TESLA'NIN TALEP SORUNU YOK, ÜRETİM SORUNU VAR

Tesla, son birkaç ay içinde Model S, X, 3 ve Y araçlarının dahi üretim sorunlarıyla karşılaştı. Örneğin, Çin'in Şanghay kentinde açtığı bir fabrika, şirketin söylediğine göre Kovid-19 nedeniyle tekrar tekrar kapanmalarla karşı karşıya kaldı. Bu da üretimi oldukça etkiledi. Musk'ın da söylediği gibi Tesla'nın talep sorunu yok, ancak üretim sorunu var.

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Elon Musk
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