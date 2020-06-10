Elon Musk Tesla ile minibüs üretecek!

Elektrikli otomobil deyince aklımıza gelen ilk isimlerden biri Tesla, dolayısıyla da Elon Musk oluyor. Otomobil ve uzay sektörünün çılgın ismi, Tesla ile bir amaç için yola çıktı. O amaç, uygun fiyata elektrikli otomobiller sunmaktı. Önce Tesla Model S ve Model 3 gibi binek otomobil kıvamında araçlar üreten Elon Musk, daha sonra ise hedefini bir tık daha yükseltti. O artık ticari araçlarda da bir değişiklik yapmak istiyordu. Bu hedefle yola çıkan ünlü CEO ve Tesla'nın başarılı mühendislik ekibi, Tesla Semi adını verdikleri tırı ortaya çıkarttılar ve bir ilke imza attılar. Fakat Elon Musk'ın durmak gibi bir niyeti yoktu. Bu kez bir pick-up modeli çıkartmakta kararlıydı. İşte Tesla CyberTruck da böylesi bir kararlılığın ürünü olarak ortaya çıktı. Fakat görünüşe göre CyberTruck da Elon Musk'ı durduramadı.

TESLA ELEKTRİKLİ MİNİBÜS ÜRETECEK

Mashable'da çıkan bir habere göre Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, bir minibüs üretme kararı aldı. Gelen bilgilere göre söz konusu minibüs 12 koltuğa ev sahipliği yapacak ve pek tabii ki elektrikli olacak. Elektrikli motorları sayesinde 200 km/ hıza çıkabileceği söylenen minibüs, geniş bir bagaj alanına da yer verilecek. Ancak söylenilenlere bakılırsa bu minibüsün amacı günlük kullanım değil.