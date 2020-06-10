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Elon Musk Tesla ile minibüs üretecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.06.2020 11:24 | Son Güncelleme

Tesla ile Model S, CyberTruck ve Semi gibi araçlara imza atan Elon Musk, bir araç üretmek için daha kollarını sıvadı. Paylaşılan bilgilere göre Elon Musk'ın sıradaki hedefi minibüs üretmek.

Elon Musk Tesla ile minibüs üretecek!

Elektrikli otomobil deyince aklımıza gelen ilk isimlerden biri Tesla, dolayısıyla da Elon Musk oluyor. Otomobil ve uzay sektörünün çılgın ismi, Tesla ile bir amaç için yola çıktı. O amaç, uygun fiyata elektrikli otomobiller sunmaktı. Önce Tesla Model S ve Model 3 gibi binek otomobil kıvamında araçlar üreten Elon Musk, daha sonra ise hedefini bir tık daha yükseltti. O artık ticari araçlarda da bir değişiklik yapmak istiyordu. Bu hedefle yola çıkan ünlü CEO ve Tesla'nın başarılı mühendislik ekibi, Tesla Semi adını verdikleri tırı ortaya çıkarttılar ve bir ilke imza attılar. Fakat Elon Musk'ın durmak gibi bir niyeti yoktu. Bu kez bir pick-up modeli çıkartmakta kararlıydı. İşte Tesla CyberTruck da böylesi bir kararlılığın ürünü olarak ortaya çıktı. Fakat görünüşe göre CyberTruck da Elon Musk'ı durduramadı.

TESLA ELEKTRİKLİ MİNİBÜS ÜRETECEK

Mashable'da çıkan bir habere göre Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, bir minibüs üretme kararı aldı. Gelen bilgilere göre söz konusu minibüs 12 koltuğa ev sahipliği yapacak ve pek tabii ki elektrikli olacak. Elektrikli motorları sayesinde 200 km/ hıza çıkabileceği söylenen minibüs, geniş bir bagaj alanına da yer verilecek. Ancak söylenilenlere bakılırsa bu minibüsün amacı günlük kullanım değil.

MİNİBÜS HAVALİMANI YOLCULARINI TAŞIYACAK

The Boring Company'i bilenleriniz vardır. Yine bir Elon Musk şirketi olan The Boring Company, kalabalık şehirlerde Boring Tunnel denilen tünellerle birlikte trafiğe takılmadan hızlı yolculuklar sunmayı amaçlıyor. The Boring Company'nin sıradaki projesi ise Kaliforniya eyaletinde bulunan Rancho Cucamonga kenti ile Ontario Uluslararası Havalimanı'nı birbirine bağlamak. İşte Tesla tarafından üretilecek minibüs de burada devreye girecek.

tesla minibüs

Tesla minibüsü bu tüneller içerisinde görev yapacak ve tünel içinde 200 km/s hıza çıkarak yolcuları havalimanına hızlı bir şekilde ulaştıracak. Minibüsün ne zaman üretileceği ve ilk olarak ne zaman kullanılacağı ise bilinmiyor. Ancak minibüsün yine Elon Musk tarafından tanıtılması muhtemel.

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