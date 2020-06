Elon Musk Tesla ile minibüs üretecek!

MİNİBÜS HAVALİMANI YOLCULARINI TAŞIYACAK

The Boring Company'i bilenleriniz vardır. Yine bir Elon Musk şirketi olan The Boring Company, kalabalık şehirlerde Boring Tunnel denilen tünellerle birlikte trafiğe takılmadan hızlı yolculuklar sunmayı amaçlıyor. The Boring Company'nin sıradaki projesi ise Kaliforniya eyaletinde bulunan Rancho Cucamonga kenti ile Ontario Uluslararası Havalimanı'nı birbirine bağlamak. İşte Tesla tarafından üretilecek minibüs de burada devreye girecek.

Tesla minibüsü bu tüneller içerisinde görev yapacak ve tünel içinde 200 km/s hıza çıkarak yolcuları havalimanına hızlı bir şekilde ulaştıracak. Minibüsün ne zaman üretileceği ve ilk olarak ne zaman kullanılacağı ise bilinmiyor. Ancak minibüsün yine Elon Musk tarafından tanıtılması muhtemel.