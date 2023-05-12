Elon Musk tweet atarak açıklamıştı! O isim Linda Yaccarino mu?

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirket için yeni bir CEO'yu işe aldığını duyurmuş ve "Twitter için yeni bir CEO işe aldığımı duyurmaktan heyecan duyuyorum. Yaklaşık 6 hafta içinde başlayacak." ifadesini kullanmıştı. Musk'ın paylaşımından yeni CEO'nun kadın olacağı anlaşılırken, isim ise verilmemişti. Bu kişinin kim olduğu merak edilirken, dikkat çeken bir tahminde bulunuldu.

İŞTE O TAHMİN! TWITTER'IN YENİ CEO'SU...

Twitter'ın yeni CEO'sunun büyük olasılıkla medya ve reklamcılık sektöründe tanınmış bir iş kadını olan Linda Yaccarino olacağı iddia edildi.

(Fotoğraf: Instagram / @lindayacc)

Musk'ın işi Linda Yaccarino'ya vermeyi planladığı öne sürülürken, şirketten veya Elon Musk'tan henüz Yaccarino iddiasını doğrulayan bir açıklama gelmedi.

LİNDA YACCARİNO KİMDİR?

Linda Yaccarino, Amerikalı bir medya yöneticisidir. Şu anda NBCUniversal'da reklam ve ortaklık birimine başkanlık etmektedir. Televizyon endüstrisinde yaptıkları ile tanınmakta olan Yaccarino, medya ve reklamcılık stratejileri konusunda uzmanlaşmıştır.

Yeni CEO'nun ardından şirketteki görevinin ne olacağına da değinen Musk, kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını, ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini belirtmişti.

