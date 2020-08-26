Elon Musk Twitter'dan doğruladı: Neuralink etkinlikte beyin-bilgisayar arayüzlü cihaz tanıtacak!

Neuralink Elon Musk'ın insan beyni hakkında araştırmalar yapan ve beyin-bilgisayar arayüzleri için çalışan şirketi. Bu zamana kadar dişe dokunur herhangi bir cihaz tanıtımı yapmayan Neuralink, 28 Ağustos'ta yani önümüzdeki cuma günü ilk kez önemli bir etkinliğe imza atacak. Beklentiler, Elon Musk'ın kurucusu olduğu şirketin yeni bir cihaz tanıtacağı hatta insan beynine yerleştirilmiş bir çip ile karşımıza çıkacağı yönünde. Çipten emin olamasak da yeni bir cihazla karşılaşacağımız neredeyse doğru.

ELON MUSK NEURALİNK CİHAZINI AÇIKLADI

iTrucker başkanı Margaret Siegien, Twitter hesabından Neuralink'in cuma günü beyin-bilgisayar arayüzüne sahip bir cihaz ile sahneye çıkacağını bildiren bir video paylaştı. Bu video Elon Musk'ın ise gözünden kaçmadı. Musk, bu tweeti alıntılayarak cuma gecesi düzenlenecek etkinlikte çalışan bir Neuralink cihazı göstereceklerini doğruladı.

Live webcast of working @Neuralink device

Friday 3pm Pacific https://t.co/PouLbrGzFU — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2020

BEYİN-BİLGİSAYAR ARAYÜZLÜ CİHAZ DÜŞÜNCE GÜCÜYLE KONTROL SAĞLAYABİLİR

Neuralink'in tanıtacağı cihaz için şimdilik beklentiler çok yüksek değil. Zira şirket oldukça zor bir alanda çalışmalar yürütüyor ve ulaştığı hedefler bilim kurgu filmlerindekine pek benzemiyor. Bu yüzden etkinlikte sadece düşünce gücüyle kontrol edilebilen telefonlar veya bilgisayarlar göreceğimize dair yorumlar yapılıyor. Bu bile birçoğumuz için şaşırtıcı bir teknoloji demek. Neuralink'in önümüzdeki yıllardaki hedefi ise insan beynine iplikten ince implantlar yerleştirerek çeşitli sağlık sorunlarını çözmek ve genel anestezi kullanma ihtiyacını ortadan kaldırmak.