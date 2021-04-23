Elon Musk'ın SpaceX projesine ada tahsis etmek isteyen Endonezya, yerlilerin tepkisini çekti

Endonezya'nın Batı Papua bölgesindeki bir adanın Elon Musk'ın SpaceX projesine tahsis edilmesinin gündeme gelmesi, ada sakinlerinin tepkisini çekti. Elon Musk'ın "Ay'a insan göndermeyi hedefleyen" projesi için muhtemel fırlatma noktalarından birinin Biak adasına kurulması teklif edildi. Musk henüz bu teklife yanıt vermedi. Ancak ada sakinleri, ormanların ve denizin tahrip edilmesinden endişeli. Tüm yaşamını Biak adasında geçiren 54 yaşındaki Markus Abrauw, Endonezya'nın teklifine tepki gösterenlerden biri. Adadaki yerli Abrauw kabilesinin üyesi olan Markus'un 8 torunu var. Abrauw kabilesinin kuşaklar boyunca bu adayı mesken tuttuğunu anlatıyor. Biak adasının fırlatma sahası olarak kullanılmasının yerleşim yerlerini tehdit edeceğinden korkan Markus, "Eğer inşa edilirse, çocuklarımız ve torunlarımız yaşamak için bu adanın varlığına artık güvenemeyecek. Denizler ve ormanlar tahrip edilecek" diyor. Kaynak zengini topraklar Biak adasının yüzölçümü yalnızca 1746 km². İstanbul'un yaklaşık üçte biri genişliğinde bir ada. Yeni Gine'nin Endonezya tarafından yönetilen batı kesiminde, Batı Papua olarak bilinen kısımda yer alıyor. Adada yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor.

Ada bir düzineden fazla yerli gruba da ev sahipliği yapıyor. Büyük bir bölümü kırsal alan olan adada birkaç küçük şehir merkezi yer alıyor. BBC'ye konuşan Sydney Üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi Sophie Chao, "Ada sakinleri, yaşamlarını adadaki balıkçılığa ve adadan topladıklarına borçlu" diyor. Adada yaşanacak her gelişme, sakinlerin yaşamlarını derinden etkileyebilir. Öte yandan Biak adası uzay çalışması yapan şirketlerin ilgisini çeken başka özelliklere de sahip. Roket yapımında kullanılan nikel ve bakır gibi madenler adada bol miktarda bulunuyor. Bununla birlikte ada, ekvatorun bir derece altında bulunmasıyla da SpaceX'in ilgini çekiyor. Bu özelliği, uzaya gidecek roketin yörüngeye ulaşması için gerekli yakıtın minimum düzeyde olmasını sağlayabilir. Aslında Endonezya'nın Biak adasındaki uzay girişimleri Elon Musk sahneye çıkmadan çok önce başladı. Ülkenin uzay çalışmalarını yürüten Lapan adlı kuruluş 1980'lerde adaya gözlerini çevirdi ve 100 hektarlık bir arazi satın aldı. Ancak birçok zorluk nedeniyle burada hiçbir şey yapılmadı.