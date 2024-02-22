HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Embriyolar çocuk sayıldı, tüp bebek tedavisi yasaklandı! O ülkeyi ayağa kaldıran karar

Embriyolar çocuk sayıldı, tüp bebek tedavisi yasaklandı! O ülkeyi ayağa kaldıran karar

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.02.2024 13:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'deki Alabama Üniversitesi, mahkemenin embriyoları çocuk olarak kabul etmesinin ardından tüp bebek hizmetine ara verdi. Karar sonrası bazı sağlık kuruluşlarının tüp bebek tedavisini durdurmaları itirazlara yol açarken, mahkemenin embriyoların çocuk sayılması kararı da büyük tepkiyle karşılandı.

Embriyolar çocuk sayıldı, tüp bebek tedavisi yasaklandı! O ülkeyi ayağa kaldıran karar

ABD'deki Alabama Üniversitesi, mahkemenin embriyoların çocuk olarak kabul edilmesi kararının ardından tüp bebek hizmetlerine ara verdi. Yılda 97 binden fazla tüp bebeğin doğduğu bölgede karar büyük tepkiyle karşılandı. Mahkemenin kararına göre embriyonun yok edilmesiyle bir çocuğun yok edilmesi aynı anlama geliyor...

thumbs_b_c_15965dcd1b0b27e5502938645c1b9605

EMBRİYOYU YOK ETMEK, BİR ÇOCUĞUN YOK EDİLMESİYLE AYNI ANLAMA GELDİĞİNE KARAR VERİLDİ

Tüp bebek tedavisi doktorlara embriyoları genetik anormallikler açısından test etme ve sadece sağlıklı olanları yerleştirme olanağı tanıyor.

Ancak Alabama Yüksek Mahkemesi, tüp bebek ile oluşturulan donmuş embriyoların devlet yasalarına göre çocuk olarak kabul edildiği yönünde bir karar verdi; bu da teorik olarak bir embriyoyu yok etmek için insanların dava edilebileceği anlamına geliyor.

Donmuş embriyoları saklamak yılda 350 ila 1,000 dolar arasında bir paraya ihtiyaç duyuluyor.

Hukuk uzmanları, kararın gelecekte daha sert kürtaj kısıtlamalarının önünü açabileceğinden endişe duyuyor; örneğin, kürtaj yapan kadınlara cezalar getirilebilir.

thumbs_b_c_c0a277a3c29940d7e9f5f12f71e7a79a

Karar sonrası aile sahibi olmak isteyenler için doğurganlık seçenekleri sınırlı hale geldiğinden muhtemelen daha az bebek doğacağı tahmin ediliyor.

2021 yılında ABD'de tüp bebek de dahil olmak üzere yardımcı üreme teknolojisi kullanılarak 97.000'den fazla bebek doğdu. Dünya çapında ise tüp bebekle yılda 500.000'den fazla doğum yapılıyor.

KARARA İTİRAZ GELDİ

Alabama Tabipler Birliği çarşamba günü Alabama Yüksek Mahkemesi'ne, bölge sakinlerinin tüp bebek erişime devam edebilmesi için kararını yeniden gözden geçirmesi veya askıya alması çağrısında bulundu.

thumbs_b_c_fd805de45ed01749c71c3b91f1c9dc3e

Birlik'ten yapılan açıklamada, “Karar, Alabama Eyaleti'nin en büyük sağlık sistemi olan UAB'a (University of Alabama at Birmingham) Alabama çiftlerine tüp bebek hizmetleri sağlamayı durdurmaya zorladı. Muhtemelen diğerleri de aynısını yapacak ve üreme yardımı için çok az alternatif bırakacak veya hiç alternatif bırakmayacak" dedi.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 ilde 'telegram' operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında10 ilde 'telegram' operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında
Şehrin altından bilinmeyen koca bir şehir çıktı! Bir ilin gözü kulağı orada: Dünyanın en büyüklerinden biri...Şehrin altından bilinmeyen koca bir şehir çıktı! Bir ilin gözü kulağı orada: Dünyanın en büyüklerinden biri...
Restoran sahibine kurşun yağdırdılar, sürünerek kaçmaya çalıştı!Restoran sahibine kurşun yağdırdılar, sürünerek kaçmaya çalıştı!
Anahtar Kelimeler:
tüp bebek yasak
En Çok Okunan Haberler
Marmara'nın İstanbul kıyılarındaki denizanalarında aşırı artış

Marmara'nın İstanbul kıyılarındaki denizanalarında aşırı artış

Şehrin altından bilinmeyen koca bir şehir çıktı! Bir ilin gözü kulağı orada: Dünyanın en büyüklerinden biri...

Şehrin altından bilinmeyen koca bir şehir çıktı! Bir ilin gözü kulağı orada: Dünyanın en büyüklerinden biri...

Bankada hesabı olanları ilgilendiriyor! 15 bin TL...

Bankada hesabı olanları ilgilendiriyor! 15 bin TL...

Üst sınır günlük 500 TL'ye çıktı! Yüzde 400 zam geliyor

Üst sınır günlük 500 TL'ye çıktı! Yüzde 400 zam geliyor

95 kilometre uzunluğunda: Alüvyon zeminin hemen altında...

95 kilometre uzunluğunda: Alüvyon zeminin hemen altında...

Restoran sahibine kurşun yağdırdılar, sürünerek kaçmaya çalıştı!

Restoran sahibine kurşun yağdırdılar, sürünerek kaçmaya çalıştı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.