Embriyolar çocuk sayıldı, tüp bebek tedavisi yasaklandı! O ülkeyi ayağa kaldıran karar

ABD'deki Alabama Üniversitesi, mahkemenin embriyoların çocuk olarak kabul edilmesi kararının ardından tüp bebek hizmetlerine ara verdi. Yılda 97 binden fazla tüp bebeğin doğduğu bölgede karar büyük tepkiyle karşılandı. Mahkemenin kararına göre embriyonun yok edilmesiyle bir çocuğun yok edilmesi aynı anlama geliyor...

EMBRİYOYU YOK ETMEK, BİR ÇOCUĞUN YOK EDİLMESİYLE AYNI ANLAMA GELDİĞİNE KARAR VERİLDİ

Tüp bebek tedavisi doktorlara embriyoları genetik anormallikler açısından test etme ve sadece sağlıklı olanları yerleştirme olanağı tanıyor.

Ancak Alabama Yüksek Mahkemesi, tüp bebek ile oluşturulan donmuş embriyoların devlet yasalarına göre çocuk olarak kabul edildiği yönünde bir karar verdi; bu da teorik olarak bir embriyoyu yok etmek için insanların dava edilebileceği anlamına geliyor.

Donmuş embriyoları saklamak yılda 350 ila 1,000 dolar arasında bir paraya ihtiyaç duyuluyor.

Hukuk uzmanları, kararın gelecekte daha sert kürtaj kısıtlamalarının önünü açabileceğinden endişe duyuyor; örneğin, kürtaj yapan kadınlara cezalar getirilebilir.

Karar sonrası aile sahibi olmak isteyenler için doğurganlık seçenekleri sınırlı hale geldiğinden muhtemelen daha az bebek doğacağı tahmin ediliyor.

2021 yılında ABD'de tüp bebek de dahil olmak üzere yardımcı üreme teknolojisi kullanılarak 97.000'den fazla bebek doğdu. Dünya çapında ise tüp bebekle yılda 500.000'den fazla doğum yapılıyor.

KARARA İTİRAZ GELDİ

Alabama Tabipler Birliği çarşamba günü Alabama Yüksek Mahkemesi'ne, bölge sakinlerinin tüp bebek erişime devam edebilmesi için kararını yeniden gözden geçirmesi veya askıya alması çağrısında bulundu.

Birlik'ten yapılan açıklamada, “Karar, Alabama Eyaleti'nin en büyük sağlık sistemi olan UAB'a (University of Alabama at Birmingham) Alabama çiftlerine tüp bebek hizmetleri sağlamayı durdurmaya zorladı. Muhtemelen diğerleri de aynısını yapacak ve üreme yardımı için çok az alternatif bırakacak veya hiç alternatif bırakmayacak" dedi.





