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Emekli 104 amiralin 'Montrö' bildirisiyle ilgili yeni gelişme: Kritik isim belli oldu

14.04.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli 104 amiralin 'Montrö' bildirisinin yankıları sürerken, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan emekli amiral Ergun Mengi'nin ifadesinde, bildiriyle ilgili tavsiyede bulunduğunu belirttiği komutanın kim olduğu ortaya çıktı.

Emekli 104 amiralin 'Montrö' bildirisiyle ilgili yeni gelişme: Kritik isim belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Montrö' bildirisinde imzası bulunan 104 emekli amirallerden gözaltına alınan Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal ile ifadeye çağrılan Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat, gece saatlerinde Ankara Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği kararıyla, 'yurt dışı çıkış yasağı ve bulundukları illi terk etmeme' adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Emekli amiral Ergun Mengi'nin ifadesi ortaya çıktıEmekli amiral Ergun Mengi'nin ifadesi ortaya çıktı

İFADESİNDEKİ O KOMUTANIN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından bildiriyi hazırladığı gerekçesiyle tutuklanması istenilen tek şüpheli olan emekli amiral Ergün Mengi'nin Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifade de ortaya çıktı. Mengi ifadesinde, "Bilgi notu hazırlaması yönünde kendisine emekli olan sevdiği bir komutanının tavsiyede bulunduğu"nu söylerken, bahsi geçen komutanla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde, Mengi'nin ifadesinde de adını verdiği o komutanın Işık Biren olduğunu iddia etti. Selvi yazısının devamında, Mengi'nin, "Işık Biren’i aradım, böyle bir duyuruyu hazırlayayım mı, diye sordum. Bana, ‘yapabilirsin’ dedi" şeklindeki ifadelerine yer verdi.

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Montrö Boğazlar Sözleşmesi

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