Emekli 104 amiralin 'Montrö' bildirisiyle ilgili yeni gelişme: Kritik isim belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Montrö' bildirisinde imzası bulunan 104 emekli amirallerden gözaltına alınan Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal ile ifadeye çağrılan Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat, gece saatlerinde Ankara Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği kararıyla, 'yurt dışı çıkış yasağı ve bulundukları illi terk etmeme' adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İFADESİNDEKİ O KOMUTANIN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından bildiriyi hazırladığı gerekçesiyle tutuklanması istenilen tek şüpheli olan emekli amiral Ergün Mengi'nin Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifade de ortaya çıktı. Mengi ifadesinde, "Bilgi notu hazırlaması yönünde kendisine emekli olan sevdiği bir komutanının tavsiyede bulunduğu"nu söylerken, bahsi geçen komutanla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde, Mengi'nin ifadesinde de adını verdiği o komutanın Işık Biren olduğunu iddia etti. Selvi yazısının devamında, Mengi'nin, "Işık Biren’i aradım, böyle bir duyuruyu hazırlayayım mı, diye sordum. Bana, ‘yapabilirsin’ dedi" şeklindeki ifadelerine yer verdi.

