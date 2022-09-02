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  4. Emekli astsubay ile hemşire ormanda ölü bulundu! Dikkat çeken 'yasak aşk' detayı

Emekli astsubay ile hemşire ormanda ölü bulundu! Dikkat çeken 'yasak aşk' detayı

02.09.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Emekli astsubay Hasan T. (65) ile hemşire Hamide S. (49) makilik alanda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, Hamide S.'nin Hasan T.'yi öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ettiği üzerinde duruluyor. Öte yandan, kurbanların ikisinin de evli oldukları ve bir süredir birlikteliklerinin olduğu öne sürüldü. İşte kan donduran olayın detayları...

Emekli astsubay ile hemşire ormanda ölü bulundu! Dikkat çeken 'yasak aşk' detayı

Aydın'ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Mercimek mevkindeki makilikte, saat 14.00 sıralarında, yerde kanlar içinde 1'i kadın 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin tabancayla vurularak öldüğü belirlendi.

Polisin yaptığı kimlik kontrolünde, bulunan cesetlerin Söke’de huzurevinde hemşire olarak görev yapan Hamide S. ile emekli astsubay Hasan T.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerinde polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından 2 kişinin cansız bedenleri Didim Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Her ikisi de evli Hasan T. ile Hamide S.'nin bir süredir birlikteliklerinin olduğu öne sürülürken, dün akşam da buluşarak ortadan kayboldukları öğrenildi.

Polis, Hamide S.'nin Hasan T.'yi öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ettiği üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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