Emekli bayram ikramiyesi zammına ilk tepki! CHP lideri Özel: "Bir kilo et olmuş 600 lira, yapa yapa bin lira zam yapıyor"

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi belli oldu. 2 bin lira olan bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu. Gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, düzenleme TBMM Başkanlığı'na da sunuldu. Bu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi.

"YAPA YAPA 1000 LİRA ZAM YAPTI"

İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara seslenen Özel zam kararıyla ilgili şunları söyledi:

3 bin lira yapmış, 3 bin lira. Bu kadar yoksulluk, enflasyon, hayat pahalılığı varken, bir kilo et 600 lira olmuşken yapa yapa bayram ikramiyesine yaptığı zam 1000 lira. Yazıklar olsun Recep Tayyip Erdoğan, yazıklar olsun!

"ASGARİ ÜCRETLİN BİLE AÇLIK SINIRINDA"

10 bin liraya emeklinin geçinmesini bekliyor. Bu ülkede 10 bin lirayla geçinilmez, 17 bin lira asgari ücretle de geçinilmez. Açlık sınırı 15 bin lira, sen 17 bin lira verince asgari ücretlin bile açlık sınırında. Yoksulluk sınırı 52 bin lira.

"SARI KARTI GÖSTERİRSENİZ GÖRÜN BAKALIM SESİNİZİ DİNLİYORLAR MI DİNLEMİYORLAR MI"

Maalesef, bu memlekette insanlardan oy alırken 'Milletim, milletim' diyenler sandığı arkada bırakınca milleti unutuyorlar. Şimdi soru şu; Bergama'daki AK Partili, MHP'li, 2 bin lirayı 5 bin bile yapmayan, bayram ikramiyesini 1000 lira artırmayı reva görene oy verirse bunlar böyle devam eder. Ama sarı kartı gösterirse, 'Patron benim' derse, 'Artık bıçak kemikte' derse görün bakalım sesinizi dinliyorlar mı dinlemiyorlar mı!