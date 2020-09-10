HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Emekli kimyager, bağ evini alkol imalathanesine çevirmiş

Emekli kimyager, bağ evini alkol imalathanesine çevirmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 14:01 | Son Güncelleme

Çanakkale'de polisin bir bağ evine düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 189 litre sahte ve 160 litre saf alkol ele geçirildi. Bağ evinin sahibi emekli kimyager Ö.Ü. gözaltına alındı.

Emekli kimyager, bağ evini alkol imalathanesine çevirmiş

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde yaşayan emekli kimyager Ö.Ü.'nün tarlasındaki bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 kök Hint keneviri ve 72.95 gram Skunk ile 140 litre şarap, 42 litre rakı, 7 litre viski, 160 litre saf alkol ve eski bir silah ele geçirildi. Ev sahibi Ö.Ü. gözaltına alındı.

Emekli kimyager, bağ evini alkol imalathanesine çevirmiş

Ö.Ü., Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile sahte alkoller imha edildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Vahşete kıl payı! 'Hızla üzerime geldiğini gördüm'Vahşete kıl payı! 'Hızla üzerime geldiğini gördüm'
Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
İlginizi Çekebilir
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaris'te sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı!
Plajlar dolup taştı! O kentte yaz devam ediyor
Vahşete kıl payı! 'Hızla üzerime geldiğini gördüm'
Vahşete kıl payı! 'Hızla üzerime geldiğini gördüm'
Tartıştığı savcıyı vuran mübaşir, 5 yıl önce okul müdürünü dövmüş
Tartıştığı savcıyı vurmuştu! O mübaşirin ilk vukuatı değilmiş
Seks bebekleri için cenaze töreni düzenliyor
Seks bebekleri için cenaze töreni düzenliyor
Türkiye'de bir ilk! İspanya’dan sonra Bursa’da yetiştiriliyor
Türkiye'de bir ilk! İspanya’dan sonra Bursa’da yetiştiriliyor
Ankara'da feci kaza! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Ankara'da feci kaza! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.