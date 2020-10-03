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  4. Emekli maaşıyla sokak kedilerine bakan yaşlı adam herkesin takdirini topladı

Emekli maaşıyla sokak kedilerine bakan yaşlı adam herkesin takdirini topladı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

Antalya’da 61 yaşındaki Ekrem Güç, emekli maaşının yarısını sokak hayvanları için harcıyor. Her gün aynı yerde aynı saatte hayvanları besleyen Güç’ün sesini duyan kedilerse adeta esas duruşa geçiyor.

Bağ-Kur emeklisi olduktan sonra sokak hayvanlarını beslemeyi görev edinen 61 yaşındaki Ekrem Güç, evinde beslediği 12 kedinin yanı sıra sokaktaki 100’e yakın kedi ile köpek için her gün aynı saatte ve aynı yerlerde hayvanları besliyor. Yaklaşık 10 yıldır emekli maaşının neredeyse yarısını hayvanlar için harcayan Güç, ilk olarak çevre esnaflardan alışveriş yapıyor. Kediler için esnaftan kızartılmış tavuk, köpekler için de kasaptan kemik alan Güç, daha önceden hayvanları beslediği alanlara giderek onları çağırıyor. Güç’ün sesini duyan hayvanlarsa adeta esas duruşa geçiyor. Örnek hayvansever, bu davranışıyla herkesin takdirini kazanıyor.

"SESİMİ TANIYORLAR"

Hayvanları yaz kış demeden bütçesinin göz önünde bulundurarak beslediğini anlatan Güç, evdeki 12 kedisinin yanı sıra 90 sokak kedisini kızarmış tavuk etiyle, birçok sokak köpeğini de kemikle beslediğini anlattı. Güç, hayvanların kendisini sesinden tanıdığını ifade ederek, “Aç oldukları için her gün aynı yerde aynı saatte bekliyorlar. Yolumu gözlüyorlar. Sesimi tanıyorlar ve duyduklarında koşarak geliyorlar” dedi.

"PANDEMİDE İNSANLAR KENDİ DERTLERİNE DÜŞTÜ"

Bu konuda insanları duyarlı olmaya davet eden Güç, “İnsanlar, pandemiden önce yardımcı oluyorlardı ama şimdi kendi dertlerine düştü. Ağzı dili olmadıkları için kendilerini ifade edemiyor bu hayvanlar. İnsanları duyarlı olmaya çağırıyorum. Başka bir dünya yok. Kimse bir şey götüremeyecek. Bunlara yardım edin” diye konuştu.

(İHA)

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