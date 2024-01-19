Emekli maaşlarına zamma veryansın etti! CHP lideri Özel: "İlan ettikleri rakamla dalga geçiyorlar"

Bu memlekette asıl konuşulması gereken şey hayat pahalılığı, enflasyon ve onun ezdiği en başta emeklilerken, hep isterler ki başka şey konuşulsun. Bu seneyi emekli yılı ilan ettiler, emekli yılının başında emekliyle dalga geçecek rakamlar ilan ettiler.