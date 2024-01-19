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Emekli maaşlarına zamma veryansın etti! CHP lideri Özel: "İlan ettikleri rakamla dalga geçiyorlar"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
19.01.2024 12:58 | Son Güncelleme:
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Emekli maaşlarına zammı açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'ü de 'emekliler yılı' ilan etmişti. Bugün düzenlenen 'Emekliler Buluşması' programında CHP lideri Özgür Özel, "Bu seneyi emekli yılı ilan ettiler, emekli yılının başında emekliyle dalga geçecek rakamlar ilan ettiler" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Emeklilerin manava bile gitmeye çekindiğini ifade eden Özel, CHP'nin en düşük emekli maaşına ilişkin yasa teklifine de değindi.

Emekli maaşlarına zamma veryansın etti! CHP lideri Özel: "İlan ettikleri rakamla dalga geçiyorlar"

CHP Genel Merkezinde emekli buluşması programı düzenlendi. Genel Başkan Özgür Özel programdaki konuşmasında ekonominin seyrine ilişkin eleştirilerini dile getirirken gündeminde emekli maaşlarına yapılan zam da vardı.

"EKONOMİNİN BU HALDE OLMASINA KİMSE ŞAŞIRMASIN"

Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Bu memlekette asıl konuşulması gereken şey hayat pahalılığı, enflasyon ve onun ezdiği en başta emeklilerken, hep isterler ki başka şey konuşulsun. Bu seneyi emekli yılı ilan ettiler, emekli yılının başında emekliyle dalga geçecek rakamlar ilan ettiler.

  • Anayasanın hiçe sayıldığı bir yerde, kanunların hükmünün olmadığı bir yerde, hak aramanın ortadan kalktığı bir yerde ekonominin bu halde olmasına kimse şaşmasın.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ TEPKİSİ

  • Bu salondakiler ömürleri boyunca bu ülkeleri için, aileleri için çalıştılar. Hatta birçoğu artık rahat etmesi gerektiği yerde emekli olduktan sonra hiç bilmediği işleri bile yapmaya razı gelerek hala çalışıyor. Bayramda bir ikramiye verildiğinde bile 'Çalışan emekliye vermeyiz' dediler. Çok itirazlar ve mücadeleler sonucunda alabildik hep beraber.

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"EMEKLİ MANAVA GİTMEYE BİLE KORKUYOR"

  • Bir emekli niye çalışır? İşsiz bir çocuk vardır da torunları için çalışır ya da üniversitede okuyan bir evlat vardır da onun harçlığını yollayabilmek için çalışır. Hans’ın muadili emekli Hasan… Hans, Almanya’dan Manavgat’a tatile gelirken, emekli Hasan bırak Manavgat’a tatile gitmeyi, parka çıkmaya, manava gitmeye korkuyor. Biri Manavgat’a gidiyor, öbürü manavın önünden geçmeye korkuyor. Bu ülkenin emeklilerine bunu yaşatanlara yazıklar olsun!

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CHP'NİN 'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI' HAMLESİ

  • 200 liralık koyun eti 538 liraya çıktı mı? Aksini iddia eden var mı? Dana eti yüzde 145, koyun eti yüzde 157, zeytin yağı yüzde 180 patlıcan yüzde 123 çay yüzde 90 artmış. Havuç havuç… Havucun kilosu geçen sene pazarda 9 liraymış. Şimdi 30 lira mı? 50 lira diyen var… 3 kat artmış. Ama enflasyon TÜİK’e göre, 'Tayyibi Üzmeyen İstatistik Kurumu’na göre yüzde 64 artmış. Böyle olunca ne oluyor? Emekliye zammı TÜİK hesabına göre veriyorlar.

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  • Kanun teklifimiz var, en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı."
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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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