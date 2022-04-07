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Emekli mühendisin hayatı alt üst oldu! Bu yönteme dikkat: Rus sevgilim...

07.04.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan emekli kimya mühendisi İskender Akan, kargo teslim kağıdı imzalatılacakken pencere yöntemiyle bir senet imzalattırılıp 6 milyon 950 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Olayın hayatını alt üst ettiğini ifade eden Akan, bunu Rus sevgilisinin organize ettiğini ileri sürdü.

Emekli mühendisin hayatı alt üst oldu! Bu yönteme dikkat: Rus sevgilim...

İstanbul Yeşilköy'de yaşayan emekli kimya mühendisi İskender Akan'ın hayatı attığı bir imzayla alt üst oldu. Kargo teslim kağıdı imzalatılacakken pencere yöntemiyle bir senet imzalattırılıp 6 milyon 950 bin lira dolandırıldığını iddia eden Akan, bunu Rus sevgilisinin organize ettiğini ileri sürdü.

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"BİLMEDEN KEFİL OLARAK İMZA ATTIM"

Emekli kimya mühendisi İskender Akan( 73)'ın iddiasına göre, 2018 yılında Rus vatandaşı Natalya G.(52) ile internet üzerinden tanıştı. İki yıllık birlikteliklerinin sonunda Rus kadın, "Beni iki yıl kullandın 100 bin lira para vereceksin" diyerek İskender Akan'dan para istedi. Vermeye yanaşmayan Akan'ı darbederek, tehdit ettikten sonra 2020 yılında kendisinden ayrıldı. Akan, bir süre sonra 6 milyon 950 bin liralık senet nedeniyle icralık oldu. Akan, kargo teslim kağıdı imzalarken, pencere yöntemiyle düzenlenen senede bilmeden kefil olarak imza attığını ve bunu Rus sevgilisinin organize ettiğini ileri sürdü. Parayı ödeyen Akan, avukatıyla birlikte icra davasına itiraz etti.

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"2018'DE TANIŞTIĞIM RUS BİR BAYANLA BİRLİKTE OLDUM"

Başından geçenleri anlatan İskender Akan, "İcrayı ben bankadan gelen mesajla haber aldım. Bir senet hazırlanmış. Ben kefil gösterilmişim. Senette yazan isimleri tanımıyorum. Uzun süredir sonuç alamadık. 6 milyon 950 bin liralık bir senet bu. Biz icralık olmamak için teminat olarak bu parayı yatırdık. Bu benim hayatımı alt üst etti. 2018'de internet vasıtasıyla tanıdığım, Rus bir bayanla birlikteliğim oldu. Bir takım tartışmalarımız oldu. Şiddete eğilimli biriydi. Zaman zaman bana saldırdı. Polis çağırdım, darp raporu aldım. Organize eden büyük ihtimalle oydu. Beni tehdit etti. 'Ben tek değilim, bana sahip çıkanlar var' diye beni tehdit etti. Bu tehditten iki ay sonra, senet olayları çıktı. Benden 100 bin lira talep etti. 'İki sene beni kullandın' diyerek. İnternetten evime siparişi vermişti. Ben de dikkat etmeden imzalamıştım" diye konuştu.

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"BU YÖNTEMLE MALLARI GASP EDİLEN BİRÇOK YAŞLI, TEK YAŞAYAN İNSAN VAR"

Avukat Gülsen Sözer "Kapıya gelen kargo vasıtasıyla imzasının alındığından şüpheleniyoruz. Pencere yöntemi dediğimiz bir yöntem kullanıyorlar. Size bir kargo kağıdı gibi kağıt imzalatıyorlar. Altında dikdörtgen şeklinde, kesilmiş yuva oluyor, oraya imza atıyorsunuz. Siz o kağıdı imzaladığınızı sanıyorsunuz ama altındaki senet ya da boş kağıdı imzalıyorsunuz. Bu yöntemle malları gasp edilen birçok yaşlı, tek yaşayan insan var" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul
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