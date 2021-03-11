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Emekli Orgeneral Halit Edip Başer vefat etti

11.03.2021 22:04 | Son Güncelleme:
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Emekli Orgeneral Halit Edip Başer vefat etti

Emekli Orgeneral, Halit Edip Başer 79 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre Başer, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede saat 19.10 sularında hayatını kaybetti.

Genelkurmay İkinci Başkanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı görevlerinde bulunan Başer, 2002 yılında emekli olmuştu.

İLKER BAŞBUĞ DUYURDU

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ sosyal medyada hesabından, "Genç rütbelerden beri beraber olduğumuz, kendisini tanımaktan her zaman onur duyduğum, değerli komutanım, sevgili abim , Emekli Orgeneral Edip Başer’i kaybettik. Üzüntümüz çok büyük." açıklamasını yaptı.

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