Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

mekli Orgeneral Necati Özgen, “Unutulan bir Hatay var! Cerablus'tan da Münbiç'ten de bakarsa karşında Hatay'ı bulursun. Hükümetin buraya dikkat etmesi gerekiyor. İleride ABD-YPG tekrar o Kürt koridorunu açarsa Hatay gider. Hatay'dan haber alıyorum. Sosyal bünyesi değişiyor oranın. Arazi alımı, intikaller, ev alımları” dedi.

Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Özgen, İdlib'de olası bir harekâta ilişkin olarak "Birinci ve bence uygulanması gereken şu: Teröristlere silah bıraktırılacak ve İdlib'den Suriye'nin başka bölgelerine dağıtılacak. Bu olmuyorsa İdlib'deki halkı oradan boşaltmak gerekiyor. Fırat Kalkanı bölgesine konuşlandırılabilirler. Bakın burada Ataürk'ün şu sözünü hatırlatmak istiyorum: ‘Barış dış politikanın en önemli güvencesidir. Harpsiz anlaşma daima tercih edilmelidir… Harp yapmadan İdlib'i kazanmak" ifadesini kullandı.

Özgen'in söyleşisi şöyle:

'ABD BURADAN GİDİYOR' DEMEK HAYAL'

Özgen Paşa'nın Suriye'de dikkat çektiği en önemli bölge Fırat'ın Doğusu. YPG-PKK'nın ABD'yle birlikte kontrol ettiği alan: “Toprak bütünlüğümüz için burası hassas. En büyük tehlike burası ve İdlib'den de önemli. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile Kürt koridoruna mani olduk (Türk Ordusu, 24 Ağustos 2016 sabahı, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte, ‘Fırat Kalkanı' Harekatı başlattı. Mare-Azez-Cerablus-Çobanbey ve çevresinde kontrol tamamen sağlandı. Mart 2018'de de Afrin ele geçirildi) Ancak Fırat'ın Doğusu (Kobani-Ayn El Arap-Tel Abyad-Rakka-Ayn İsa-Kamışlı bölgesi. Türkiye'nin de Gaziantep'ten Şırnak'a kadar olan sınırıdaki bölge) konusunda başarılı olamadık. Otonom durumunu bozamadık. Bu durum bizim egemenliğimiz için önemli.” Emekli Org. Necati Özgen, ABD'nin eski başkanlarından Eisenhower'ın 1940'lı yıllarda Ortadoğu'yla ilgili şu sözünü paylaştı: “Dünyanın en stratejik merkezidir. Petrol rezervlerinin yüzde 65'i Ortadoğu'dadır. Biz bütün olanaklarımızı kullanarak burayı elden bırakmamalıyız.” Özgen şöyle devam etti: “ABD buradan gidiyor, çekiliyor, demek hayal! Mani olmaya çalıştığımız sözde Kürt devletidir. Barzani tarafında başaramadılar şimdi Suriye tarafında uğraşıyorlar. Irak ile Suriye tahteravalli gibidir. Irak'ta olmadı şimdi Suriye'de deniyorlar!”