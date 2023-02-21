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Emekli Orgeneral Şener Eruygur hayatını kaybetti

21.02.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Şener Eruygur, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Emekli Orgeneral Şener Eruygur hayatını kaybetti

81 yaşındaki Şener Eruygur, Kadıköy'de tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Eruygur'un cenazesi yarın Büyük Selimiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

17 Haziran 1941 yılında Erzurum’da doğan Eruygur, Kuleli Askeri Lisesi’ni bitirdikten sonra 1960'ta Topçu Subayı olarak Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu.

Askerlik hayatı boyunca birçok görev üstlenen Eruygur, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı görevlerinde bulundu. Eruygur, emekli olduktan sonra bir süre Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Genel Başkanlığını üstlendi.

AA

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