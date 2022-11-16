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Emeklileri hedef almışlar! 6 milyonluk vurgun... Kömür satışı üzerinden borçlandırmışlar

16.11.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de emeklileri hedef alan tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. 330 emekli vatandaşı kömür satışı adı altında yüksek faizle borçlandıran ve 6 milyon lira kazanç elde eden 28 kişi gözaltına alındı. Ayrıca sahte engelli raporu, sahte fatura ve belge düzenleyen şüphelilere yönelik de baskın yapıldı.

Emeklileri hedef almışlar! 6 milyonluk vurgun... Kömür satışı üzerinden borçlandırmışlar

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren geneli emekli 330 kişi üzerinden haksız kazanç elde edenlerle ilgili harekete geçildi.

KÖMÜR SATIŞI ADI ALTINDA YAPMIŞLAR

Kömür satışı adı altında yüksek faizle para verdikleri kişileri borçlandırıp senet imzalatan veya muvafakatname alarak maaşlarının tamamına veya bir kısmına icra yoluyla kesinti koydurup maddi ve manevi mağdur edip yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç elde eden tefecilere yönelik operasyon düzenlendi.

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SAHTE BELGE DÜZENLEYENLERE DE OPERASYON YAPILDI

Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken ekiplerce, sahte engelli raporu alarak kamu zararına neden olan ve doktorların bilgisi dışında e-imzasını kullanıp usulsüz olarak ilaç yazan şüphelilere ve Vergi Usul Kanuna Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik suçları çerçevesinde ise sahte fatura ve sahte belge düzenleyerek piyasaya süren şahıslara da operasyon gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar çerçevesinde ekiplerce yapılan aramalarda; 15 adet borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 15 adet mağdurlar adına düzenlenmiş senet, 37 adet icra ödeme/tahsil dekontu, 6 adet icra dairelerine sunulmak üzere mağdurlara ait muvafakatname belgesi, 2 adet noter makbuzu,15 bin Dolar, 8 bin TL, 2 adet kutu halinde sim kart, 5 adet laptop,10 adet farklı firmalara ait kaşe, 65 adet irsaliye, 60 adet fatura, 2 adet başkasına ait ticaret sicil kaydı ile imza sirküsü, 1 adet tediye makbuzu,1 adet boş envanter defteri,1 adet Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Vergi Dairesi kullanım bilgilerinin bulunduğu evrak ve 2 adet ciroların bulunduğu çek fotokopisi ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)

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Tefeci dolandırıcı

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