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"Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ciddi bir mağduriyet var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 11:54 | Son Güncelleme

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: - "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ciddi bir mağduriyet var. İktidar ve muhalefetiyle bu sorunu çözmek zorundayız"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirterek, "İktidar ve muhalefetiyle bu sorunu çözmek zorundayız." dedi.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sebze ve meyvede komisyonculuğunun kaldırılacağının söylendiğini anımsattı.

Komisyonculuğun kalkmasının fiyat sorununu çözmeyeceğini savunan Gürer, tarım girdi fiyatlarının dışında, kooperatifleşme ve birliklerin gelişmesi gerektiğini söyledi.

Büyük marketlerin, sebze ve meyveyi doğrudan tarladan satın aldığını, ancak fiyatlarda bir değişiklik olmadığını belirten Gürer, marketlerin karlarının daha da katlandığını ve haksız bir kazancın ortaya çıktığını ifade etti.

Gıda güvenliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Gürer, vatandaşların şüphelendiği ürünleri ücretsiz olarak laboratuvarlarda kontrol ettirebilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dün marketten aldığını söylediği ve son kullanımına on gün kalan küflenmiş lavaşları gösteren Gürer, "Marka ürünlerde durum buysa gerisi nasıldır?" diye sordu.

Kemiksiz et ithalatının önünün açıldığını belirten Gürer, "Burada büyük bir risk var. Çünkü kemiksiz etin menşeini belirlemek zordur. Diğer hayvanların etinin karışması ve hastalık riski oluşuyor. Türkiye, kemiksiz et ithalatından vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gürer, besiciliğin ve aile tipi hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

- Emeklilikte yaşa takılanlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sözlerini anımsatan Gürer, "Sayın Cumhurbaşkanı sanki bu konuda yaşa takılanlara bir lütufta bulunuyormuş gibi kamuoyuna açıklama yaptı. Emeklilikte yaşa takılanlar, hak etmedikleri bir şeyi istemiyor." ifadesini kullandı.

Emeklilikte yaşa takılanlar arasında çalışamayacak durumda olanların bulunduğunu dile getiren Gürer, "Belli bir yaştan sonra iş verilmiyor. Bu konuda ciddi bir mağduriyet var. İktidar ve muhalefetiyle bu sorunu çözmek zorundayız. Devlet, bu primleri doğru kullansaydı bunların faizleri dahi bu maaşları ödemeye yetecek durumda olurdu. MHP sözünde durursa, biz bu kanunu geçiririz." dedi.

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