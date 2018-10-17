"Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ciddi bir mağduriyet var"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirterek, "İktidar ve muhalefetiyle bu sorunu çözmek zorundayız." dedi.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sebze ve meyvede komisyonculuğunun kaldırılacağının söylendiğini anımsattı.

Komisyonculuğun kalkmasının fiyat sorununu çözmeyeceğini savunan Gürer, tarım girdi fiyatlarının dışında, kooperatifleşme ve birliklerin gelişmesi gerektiğini söyledi.

Büyük marketlerin, sebze ve meyveyi doğrudan tarladan satın aldığını, ancak fiyatlarda bir değişiklik olmadığını belirten Gürer, marketlerin karlarının daha da katlandığını ve haksız bir kazancın ortaya çıktığını ifade etti.

Gıda güvenliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Gürer, vatandaşların şüphelendiği ürünleri ücretsiz olarak laboratuvarlarda kontrol ettirebilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dün marketten aldığını söylediği ve son kullanımına on gün kalan küflenmiş lavaşları gösteren Gürer, "Marka ürünlerde durum buysa gerisi nasıldır?" diye sordu.