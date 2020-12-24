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EMG Nedir? Elektromiyografi nasıl yapılır

24.12.2020 17:34 | Son Güncelleme:
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EMG Nedir? Elektromiyografi nasıl yapılır

Elektromiyografi (EMG) görüntüleri vücudun kas ve sinir sisteminde meydana gelen hasarların değerlendirildiği bir yöntemdir. EMG incelemesi sonucunda sinir sisteminde oluşan hastalıkların teşhisi yapılır ve teşhis sırasında belirlenen dozlarda sinir hücrelerine elektrik akımı gönderilir. Siz de EMG yaptırmadan önce merak ettiğiniz tüm detayları yazımıdan öğrenebilirsiniz.

Tıpta çok sık tercih edilen EMG yöntemi sayesinde birçok sinir hastalığının teşhisi daha kolay ve hızlı bir şekilde konulmaktadır. Hastalık seyri hakkında detaylar vücuda elektriksel kuvvet uygulandığında daha çabuk ortaya çıkar. Bu sayede hastaların yaşam koşullarını olumsuz olarak etkileyen sinir sistemi sorunlarının çözümüne kesin ve net cevaplar bulunabilir. Peki elektromiyografi nasıl yapılır?

EMG Nasıl Yapılır?

Vücudun sinir sistemini elektromanyetik etki ile uyararak kas yönetiminin doğru bir şekilde saptanmasını sağlayan ve bununla birlikte sinir sistemindeki duyu sorunlarının önüne geçmek için kullanılan EMG incelemesi sırasında en doğru sonuçlara ulaşmak mümkündür. Sinir hücrelerine verilen elektriksel uyarı çok ince uçlu iğneler batırılarak yapılır. İğnelerin vücuda batırılması sırasında acı hissedilmez veya çok az bir hassasiyet yaşanabilir. Kalp veya beyin pili bulunan hastaların dışındaki tüm bireyler EMG yaptırmak için uygundur. Vücudunun herhangi bi yerinde pil bulunan kişiler bu konuda mutlaka doktoru uyarmalıdır.

EMG sırasında sinir hücrelerine gönderilen elektriksel güç özel bilgisayarlar ile incelenir ve akımın şiddetine göre sinir dokusunda meydana gelen tahribat gözlemlenebilir. Doğrusal elektrik akımı vücuda girmeye başladığında hasta bu durumdan asla olumsuz bir şekilde etkilenmez. Parmaklar ve cildin belli bölgelerinden yapılan elektrik akım iğnesi tüm verileri bilgisayara taşır ve güvenli bir şekilde depo eder. Daha sonra bu akım gücü bir grafik şeklinde uzman doktorun görebilmesi adına kağıda basılır.

Elektrot denen ince tek kullanımlık iğneler her defasında kişiye özel hazırlanır. Hijyenik bir şekilde elektrik akımı vücuda ve istenen sinir sistemine yayılması sağlanır. Kas içine batırılan çok ince uçlu iğneler hastanın hareketlerinde bir sorun olup olmadığını anında gösterir. EMG incelemesinde hastanın sakin ve uyumlu olması, bu işlemin daha kısa sürede gerçekleşmesine ve doğru sonuçların alınabilmesine katkıda bulunacaktır.

Hangi Durumlarda EMG Yaptırılır?

Elektromiyografik inceleme trafik kazaları, sinir kesileri, karpal tünel sendromu, boyun ve bel fıtığı teşhislerinde, şeker hastalığı, böbrek hastalığı ve sinirlerin üzerine etki ederek işlevlerini olumsuz etkileyecek diğer hastalıklar, kas ve sinirlerin myasteni veya myopati hastalıkları, kemik veya kas erimesi ile ALS, polia gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır. EMG incelemesi ile elektromiyografi ve nöromüsküler hastalıklar kolayca belirlenebilir.

EMG Yaptırmak Ne Kadar Sürer?

Elektromiyografi cihazı elektrotların vücudun belli bölgelerine yerleştirilmesi ile grafik oluşturmaya başlar ve uzman hekim tarafından bu grafik çizgileri belirli prosedürlere uygun olarak incelemeye alınır. Daha sonra EMG sonucu doğrultusunda hastalığın net teşhisi konulabilir. EMG yaptırmak kısa ve acısız bir işlemdir. Bu süre 30 dakika ile 2 saat arasında değişkenlik gösterebilir. Vücudun birden fazla bölümünde elektriksel güç veren iğneler yerleştirilebilir. Hastalar EMG işleminden sonra normal yaşantısına hemen dönebilir. Günlük yaşamı kısıtlayıcı veya engelleyici bir durum oluşturmaz.

EMG Yaptırmadan Önce Dikkat Edilecekler

“Emg elektromiyografi nasıl çekilir?” sorusunu sizin için detaylı olarak yanıtladık. Şimdi sıra EMG sırasında dikkat etmeniz gereken hususlarda. EMG incelemesinin süresi hastanın işlem için uyumuna bağlı olarak değişebilir. Acil durumların dışında hastalar planlanan saat içerisinde nörofizyolog tarafından ilgili talimatlara uymalıdır. İşlem öncesi ve sonrası için EMG laboratuvarında yaklaşık 1 veya 1,5 saat geçirmeniz olasıdır. Bu durumu göz önünde bulundurarak üzerinizde bulunan takı, saat veya özel eşyalarınızı çantanıza veya bir yakınınıza bırakmanız gereklidir. Daha sonra laboratuvara sadece bir kıyafetle giderek uzman doktorun işini kolaylaştıracak giysiler tercih etmelisiniz.

Cilt temizliği EMG çektirmeden önce özenli bir şekilde yapılmalıdır. Bunun sebebi ise cildin küçük voltaj etkileri yüzünden işlemin önleyecek yağ ve kir oluşturmamasıdır. Cilt üzerinde oluşan yağ katmanı elektrik akımının olması gerektiği gibi iletilmesinin önüne geçebilir. Cildin iletken oluşu EMG yaptırmadan önce uzman hekiminiz tarafından sizlere bildirilir. Cilt temiz ve kuruysa iletkenlik seviyesi artar ve bu durumda yapılacak işlemlerden daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkabilir. İşlem öncesinde sade bir sabunla duş alabilir, gerekli değilse parfüm, losyon veya krem gibi hiçbir kimyasal kozmetik ürünü kullanmamanız doğru sonuçlara ulaşmak için büyük önem taşır.

EMG öncesinde size verilen formu eksiksiz bir şekilde doldurmanız istenebilir. Varsa daha öncesinde yaptırdığınız EMG sonuçlarınızı götürebilir, kronik hastalıklarınız ya da diğer şikayetleriniz konusunda uzman hekimi bilgilendirmelisiniz. İşlem öncesinde düzenli kullandığınız ilaçlar hakkında hekiminize bilgi vermelisiniz.

Kalp pili bulunan bir kişi veya kan sulandırıcı kullanan hastalar mutlaka EMG öncesinde nörofizyoloğa durumu bildirmelidir. Aksi takdirde oluşacak olumsuz komplikasyonlardan hastanın kendi mesul tutulur. Cilde ve sinir sistemine tamamen zararsız bir şekilde gerçekleştirilen EMG işlemi sırasında çok kısa süreli kanamalar olabilir. Bu kanamalar lokal bölgelerde kısa süre içerisinde kendiliğinden kurur ve başka bir cilt sorunu asla yaşatmaz. Ayrıca EMG’den sonra iğne giriş yerinde de hassasiyet gelişebilir. Bu hassasiyet ise en geç birkaç gün içerisinde kaybolur. Testin raporlanma süresi laboratuvardan laboratuvara göre değişkenlik göstermektedir.

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