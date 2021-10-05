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Emily Ratajkowski: Ünlü model, 8 yıl önce klip çekiminde cinsel saldırıya maruz kaldığını öne sürdü

05.10.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı süpermodel Emily Ratajkowski, şarkıcı Robin Thicke'nin "Blurred Lines" klibinin çekimi sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. 30 yaşındaki Emily Ratajkowski yeni çıkacak "My Body" (Benim Bedenim) isimli kitabında, Thicke'nin 2013'teki çekim sırasında, rızası olmadan kendisine dokunduğunu ve saldırdığını öne sürdü.

Emily Ratajkowski: Ünlü model, 8 yıl önce klip çekiminde cinsel saldırıya maruz kaldığını öne sürdü

Amerikalı süpermodel Emily Ratajkowski, şarkıcı Robin Thicke'nin "Blurred Lines" klibinin çekimi sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

30 yaşındaki Emily Ratajkowski yeni çıkacak "My Body" (Benim Bedenim) isimli kitabında, Thicke'nin 2013'teki çekim sırasında, rızası olmadan kendisine dokunduğunu ve saldırdığını öne sürdü.

Ratajkowski, Thicke'nin sete sarhoş geldiğini, yaptıkları nedeniyle herkesin ortasında "küçük düşürüldüğünü" söyledi.

44 yaşındaki Thicke ise BBC'nin iddialarla ilgili sorularını yanıtlamadı.

Robin Thicke

İngiltere'de, Ratajkowski'nin iddiası ilk olarak Pazar günü Sunday Times gazetesinde yayımlanan haberde yer almıştı.

Sunday Times'a konuşan klibin yönetmeni Diane Martel, çekim sırasında yaşananları hatırladığını söyledi.

Diane Martel, "Robin Thicke'nin, Emily Ratajkowski'nin göğülerine dokunduğu anı hatırlıyorum. Thicke, bir sahne için Ratajkowski'nin arkasında duruyordu" dedi.

Martel, Thicke'nin daha sonra Ratajkowski'den özür dilediğini belirtti.

Blurred Lines bir ara dünya sıralamasında ilk sıraya çıkmış, İngiltere'de de 2014'te en çok indirilen şarkı olmuştu.

Ancak şarkı; cinsiyetçi ve kadın düşmanı bir mesaj verdiği, tecavüz kültürünü beslediği gerekçesiyle tepki de çekmişti.

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