Emine Erdoğan Macaristan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in eşi Anita Herczegh ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, başkent Budapeşte'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Ader'in eşi Anita Herczegh ile görüştü.
Herczegh ile Macar kültürünün sergilendiği defileyi izleyen Emine Erdoğan, daha sonra Semmelweiss Üniversitesi'nde TİKA'nın desteğiyle Türkiye ile Macaristan eşgüdümünde Kenya'da yürütülen sağlık faaliyetlerine ilişkin programa katıldı.
Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bu uygulama, Türkiye ile Macaristan'ın sağlık alanındaki tecrübelerinin, Afrika'ya aktarılması açısından bir ilk olma niteliğini de taşıyor. Sağlık alanındaki çok taraflı iş birliğinin ne kadar verimli olabildiğini gösteren bu başarılı tecrübe, başka projeler için de ilham kaynağı olacaktır." dedi.
Toplantının sonunda projeye destek veren doktorlara sertifikaları takdim edildi.
Emine Erdoğan'a, Macaristan makamlarının temsilcileri ve bakan eşleri de eşlik etti.
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