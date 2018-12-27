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Emine Erdoğan, Sudan Genel Eğitim Bakanı Abdalla ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 19:54 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sudan Genel Eğitim Bakanı Mashair Ahmed Elamin Abdalla'yı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sudan Genel Eğitim Bakanı Mashair Ahmed Elamin Abdalla ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Emine Erdoğan, Sudan Genel Eğitim Bakanı Abdalla ile kadının güçlendirilmesi, kadın sorunları ve eğitim konusunu ele aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Abdalla, eğitim alanındaki iş birliklerinden dolayı Emine Erdoğan'a memnuniyetini bildirdi.

Bakan Abdalla, Türkiye'nin Sudan'a sağladığı destek için Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

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